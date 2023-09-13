İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda Suya Yüzde 25 Zam Kararı Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılan İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 25 oranında zam kararı alındı. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi eylül ayı oturumlarının üçüncüsü, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında 2. Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Toplantıda İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Oturumda, İSKİ'nin suya yüzde 60 zam teklifi görüşüldü. İSKİ'nin teklifi mecliste revize edildi. AKP ve CHP gruplarının üzerinde anlaştığı zam teklifi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından açıklandı. Türkyılmaz, suya yüzde 25 oranında zam konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni su tarifesiyle, konutlarda 0-15 metreküp arası birinci kademenin birim fiyatı 16.50 TL'den 20.62 TL'ye çıktı. 15-30 metreküp arası ikinci kademe 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, 30 metreküp ve üzeri üçüncü kademenin birim fiyatı 32.34 TL'den 40.42 TL'ye yükseltildi. Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 4.12 TL'den 5.15 TL'ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, işyeri birinci kademe (0-40 metreküp) 43.23 TL'den 54.03 TL'ye, iş yeri ikinci kademe (43 metreküp ve üzeri) 50 TL'den 62.5 TL'ye çıktı.