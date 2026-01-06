İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç istihdamını desteklemek amacıyla önemli bir adım attıklarını açıkladı. 18-25 yaş arasındaki gençlere yönelik başlatılan "İşe İlk Adım Programı" ile ilk 6 aylık maaşın devlete ait olacağını duyuran Erdoğan, programa katılan gençlere günlük 1375 TL cep harçlığı sağlanacağını, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerinin de devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Peki İşe İlk Adım Programı nedir?

GENÇLERİN İLK İŞE ADIMINI DESTEKLEYEN MODEL

Gençler için ilk iş deneyimi, yalnızca bir başlangıç değil, çalışma hayatına atılan en kritik adımlardan biri olarak görülüyor. Bu noktada devreye giren İŞKUR'un "İşe İlk Adım Programı (Ücret Sübvansiyonu)", gençlerin işgücü piyasasına daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde katılmasını amaçlıyor. Program, özel sektör iş birliğiyle uygulanıyor.

ÜCRET DESTEĞİYLE İSTİHDAMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER AZALTILIYOR

Program kapsamında işverenlere sunulan ücret desteği sayesinde, genç istihdamının önündeki mali engellerin azaltılması hedefleniyor. Böylece gençlerin işgücü piyasasına daha hızlı dahil olması ve istihdama kalıcı biçimde katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.

18-25 YAŞ GRUBUNA 6 AYA KADAR MAAŞ DESTEĞİ

İşe İlk Adım Programı'nda, 18-25 yaş aralığındaki gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Destek süresi ise altı aya kadar uygulanabiliyor. Bu modelle gençlerin erken yaşta işgücü piyasasına girişinin teşvik edilmesi ve ilave istihdam yoluyla iş imkanlarının artırılması planlanıyor.

KALICI İSTİHDAMA GEÇİŞ HEDEFLENİYOR

Programın temel hedefleri arasında gençlerin iş deneyimi kazanması, özel sektörün nitelikli genç işgücüne daha kolay erişebilmesi ve genç işsizliğinin yapısal etkilerinin azaltılması yer alıyor. İŞKUR'un bu uygulaması, gençlerin çalışma hayatına sağlam bir başlangıç yapmasını destekleyen ve ilk işi kalıcı istihdama dönüştürmeyi amaçlayan önemli bir istihdam aracı olarak öne çıkıyor.