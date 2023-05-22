İşçilerin zorlu mesaisi: Adana sıcağında her gün 150 ton karpuz yüklüyorlar

Adana'da başlayan karpuz hasadıyla birlikte 'Yükleyici' olarak bilinen işçiler de 400 lira yevmiye ile yoğun mesai harcıyor günlük yaklaşık 150 ton karpuzu kamyonlara doldurarak ülkenin dört bir tarafına gönderiyor.

Adana'da başlayan karpuz hasadıyla birlikte 'Yükleyici' olarak bilinen işçiler de 400 lira yevmiye ile yoğun mesai harcıyor günlük yaklaşık 150 ton karpuzu kamyonlara doldurarak ülkenin dört bir tarafına gönderiyor.

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da tescilli Adana Karpuz'unda hasat devam ediyor. Tarlada bin bir emekle yetiştirilen karpuzlar, 'yükleyici' olarak bilinen işçiler tarafından kamyonlara konularak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlük yaklaşık 150 ton karpuzu kamyonlara yükleyen işçiler karşılığında ortalama 400 lira yevmiye alıyor. Adana sıcağında çalışan işçiler, yaptıkları işten de aldıktan paradan da şikayetçi olmazken, eskisi gibi tarım işçisinin çok bulunmadığını kaydetti.

"Sıcaktan çok etkileniyoruz"

Güney Doğu Anadolu'dan çalışmak için gelen Ziya Kaya işçi sıkıntısı olduğu için çok çalıştıklarını söyledi. Kaya, "03.30 veya 04.00 gibi kalkıp yola çıkıyoruz. Yol uzun sürüyor ve yoruluyoruz, uykusuz kalıyoruz. Çalışma saatlerimiz yok, sabah kalkıyoruz artık iş ne zaman biterse. Kabala çalışıyoruz, ne kadar çok çalışırsak o kadar çok kazanıyoruz. Birde eskisi gibi artık işçi yok. Şuanda hava biraz serin ancak ileri ki günlerde sıcaklık 40-45 dereceyi bulacak. Sıcaktan çok etkileniyoruz ancak mecburen çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Günlük ortalama 200 ile 400 lira arasında kazandıklarını anlatan Kaya, "Ne kadar çok çalışırsak o kadar çok kazanıyoruz. Şuanda karpuz daha turfanda olduğu için günlük 200 lira kazanıyoruz. Ancak hasat bollaştığında bizim de yevmiyemiz artacak. Günlük rahat 150 ton mal yüklüyoruz, şartlarımız zor ama yapmak zorundayız" diye konuştu.

İşçilerden Mehmet Gökkan, "Günlük 40-45 derece sıcakta çalışıyoruz. İşçiler de zorlanıyor, günlük 150 ton karpuz yüklüyorlar. İnşallah 1 hafta sonra hasat iyice hızlanır ve 45-50 gün burada iş olur. Sıcaklık etkiliyor, çok sıcak. Ekmek parası ama çalışmak zorundayız" dedi. - ADANA