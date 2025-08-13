İş İnsanı Biçici, Afrika ve Uzak Doğu'da Büyük Projelere İmza Atıyor

Türkiye'nin vizyoner iş insanlarından Gürhan Biçici, Prime Group A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak hem yurt içinde hem de uluslararası arenada güçlü projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Afrika ve Uzak Doğu'da kurduğu stratejik iş birlikleriyle adından söz ettiren Biçici, enerji, inşaat, havacılık, madencilik ve savunma sektörlerinde önemli yatırımlara öncülük ediyor.

Prime Group A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Prime Energy Group, Afrika'da enerji sektörüne iddialı bir giriş yaptı. İlk etapta Burkina Faso'da 3 tesisle toplam 360 MW kurulu güce sahip projelerin hazırlıkları tamamlandı. Bölgenin enerji altyapısına büyük katkı sağlayacak bu yatırımların inşası hızla devam ediyor.

Bunun yanı sıra, Prime Aviation ile havacılık ve ulaşım, Prime Mining ile madencilik sektörlerinde de önemli adımlar atan şirket, yeni havalimanı, yol ve madencilik projeleri için ön protokolleri tamamladı. Sağlık alanında ise Fildişi Sahili'nde 150 yatak kapasiteli modern hastane projesi için ön imzalar atıldı; proje hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Gürhan Biçici'nin liderliğinde Prime Group A.Ş., Afrika'da ve Uzak Doğu'da çok sayıda altyapı, üst yapı ve enerji projesine aday olmayı sürdürüyor. Ayrıca, çeşitli savunma sanayii projelerinde uluslararası ortaklıklar kurarak bölgedeki güçlü konumunu pekiştiriyor.

Vizyoner yönetim anlayışıyla küresel pazardaki varlığını her geçen gün güçlendiren Gürhan Biçici, "Amacımız sadece ticari başarı değil; yatırım yaptığımız bölgelerde kalıcı değerler yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" sözleriyle gelecek hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor.