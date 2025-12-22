Haberler

Ortak Karar Platformu'nun Vizyon'25 Aralık toplantısı büyük ilgi gördü

Önemli iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği Vizyon'25 Aralık toplantısında açık iletişim, inovasyon ve insan odaklı liderlik yaklaşımlarının iş dünyasındaki başarı için kritik olduğu vurgulandı. Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Emine Erdem, kadınların iş hayatındaki varlığının güçlendirilmesi ve liderlik rollerine daha fazla dahil edilmesi gerekliliğini vurguladı.

Ortak Karar Platformu, sivil toplum ve iş dünyasını buluşturan Vizyon'25 Aralık Toplantısını geçtiğimiz Cumartesi günü başarıyla gerçekleştirdi. Platformun amaç ve hedeflerine ilişkin paydaşların bir araya geldiği etkinlik, güçlü açılış konuşmaları ve ilham verici sunumlarla dikkat çekti.

Toplantı, ev sahibi olarak Develi1912 CEO'su Nuri Develi'nin yaptığı samimi açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Ortak Karar Başkan Yardımcısı Murat Saygın, platformun vizyonu ve yeni döneme ilişkin kısa bir konuşma yaparak katılımcılara değerlendirmelerde bulundu. Açılış programında son olarak söz alan Ortak Karar Başkanı Abdullah Yaşar ise konuşmasında platformun güncel çalışmaları ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmalarını takiben toplantının destekçilerinden ArsaVev CMO'su Selen Arıkan, şirketlerinin geliştirdiği inovatif sosyal sorumluluk projesi "İyilik Hesabım" hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verdi. Daha sonra gerçekleşen özel oturumda söz alan Limak Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erkan, iş dünyasında dayanıklılık ve liderlik kavramlarına odaklanan kapsamlı bir konuşma yaptı. Erkan, liderlik süreçlerinde belirsizlik ve kriz dönemlerinin yönetilmesinin önemine değinerek, iş dünyasında sürdürülebilir başarı için açık iletişim, inovasyon ve insan odaklı liderlik yaklaşımlarının kritik rolünü vurguladı. Kendi deneyimlerinden örnekler vererek, kurum kültürünün ve ekip dayanıklılığının stratejik karar alma süreçlerindeki etkisine dikkat çekti.

Toplantının ana konuşmacısı olarak davet edilen Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Emine Erdem ise sivil toplumun iş dünyası içindeki önemine dair güçlü bir konuşma gerçekleştirdi. Erdem, STK'ların toplumsal dönüşüm süreçlerinde oynadığı rolün altını çizerken, özellikle kadınların iş hayatındaki varlığının güçlendirilmesi ve liderlik rollerine daha fazla dahil edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha etkin yer almasının hem kurumlar hem de toplum için sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcı bir iş kültürü oluşturma açısından kritik olduğunu belirtti.

Ortak Karar Platformu'nun Vizyon'25 Aralık toplantısı, farklı sektörlerden temsilcilerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim paylaşımlarının yoğun olduğu verimli bir etkinlik olarak tamamlandı. Katılımcılar, iş dünyası ile sivil toplumun ortak katkılarıyla gerçekleşen bu tür organizasyonların artarak sürmesini ve toplumsal fayda odaklı projelerin yaygınlaşmasını temenni etti.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
