İş Dünyası Kredi Konusunda Sorun Yaşıyor

KERİM UĞUR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, iş dünyasının kredi konusunda sorun yaşadığını belirterek "Banka bilançolarına uygulanan makro ihtiyati sınırlandırmalar, son dönemde krediye erişimi imkansız hale getirdi. Kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin? hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmaması kararı, özellikle turizm sektöründe kredilerin iyice yavaşladığını, bankaların kredi verememekten, iş insanlarının kredi bulamamaktan yakındığını ve işlerimizin de tehlikede olduğunu hissetmemize neden oldu" dedi.

İZTO Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı bugün gerçekleştirildi. İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın idaresinde yapılan toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, iş dünyasını krediye erişim konusunda sıkılar yaşadığını dile getirdi. Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde hepimizin hissettiği gibi krediye erişim konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Banka bilançolarına uygulanan makro ihtiyati sınırlandırmalar, son dönemde krediye erişimi imkansız hale getirdi. BDDK, 31 Temmuz tarihinde aldığı kararla kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin? havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına karar verdi. Bu karar, özelikle turizm sektöründe kredilerin iyice yavaşladığını, bankaların kredi verememekten, iş insanlarının kredi bulamamaktan yakındığını ve işlerimizin de tehlikede olduğunu hissetmeyemize neden oldu. Üyelerimizden bankaların limit güncellemesi yapmaya yanaşmadıkları, limit güncellemesine yönelik bankaların yüksek oranda masraflar çıkarttıkları ve normalden uzun bir prosedür izledikleri, tüm şartlar sağlansa bile krediye erişim konusunun garanti olmadığı, kredilere değişken ve yüksek faiz oranları ile erişim sağlanabildiği, vadelerin düşük olduğuna dair geri dönüşler alıyoruz."

"ORTA VADELİ PROGRAM'DA ENFLASYONLA MÜCADELENİN BİRİNCİL ÖNCELİK OLACAĞINI UMUT EDİYORUZ"

İş dünyasının eylül ayı içerisinde açıklanan Orta Vadeli Program hakkındaki önerilerini de dile getiren Özgener, şunları söyledi:

"Başarılı sonuçlar alınabilmesi için Orta Vadeli Program'ın birincil özelliğinin işlevsellik olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer deyişle; bu program iş insanlarına önümüzdeki dönemle ilgili bir öngörü verebilmeli ki yatırımlar, harcamalar ve satışlarla ilgili bir yol haritası çizebilelim. İşlevsel bir planın ortaya konabilmesi de ancak içsel tutarlılığın sağlanmasıyla mümkündür. Bu prensipler ışığında, yeni Orta Vadeli Program'da da şimdiye dek verilen beyanatlar ve açıklanan raporlarda olduğu gibi, enflasyonla mücadelenin birincil öncelik olacağını umut ediyoruz. Ancak bu kez yapılan teşhislere ilişkin atılacak somut adımların ve izlenecek politikaların da net olarak açıklanmasını bekliyoruz. Açıklanacak programda, devletin yönlendirme gücünün güçlü bir şekilde ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda özellikle büyümenin kompozisyonu, yani yatırım, harcama ve tüketimler konusunda bir perspektif verilmesi büyük önem taşıyor. Bir yandan yatırım, üretim, ihracatın sürekliliğinin sağlanması, diğer yandan ise iç tüketimin kontrol altına alınarak enflasyonla mücadelenin öngörülmesi gerektiği kanaatindeyiz."

"ETKİN BİR VERGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASININ DA İŞ DÜNYAMIZ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINA İNANIYORUZ"

Özgener konuşmasının sonunda yeni bir vergi sisteminin oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek şunları dile getirildi:

"Etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasının da iş dünyamız açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ülkemizde dolaylı vergilerin, toplam vergi geliri içerisindeki payı oldukça yüksek. Yanı sıra basit, sade ve uzun yıllar güncelliğini yitirmeyecek, yeni teknolojilere uyum sağlayacak ve uluslararası koşullara uygun adil ve çağdaş bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz da doğrudan vergilerin artırılıp dolaylı vergilerin azalması, vergi sisteminin yenilenmesi ve sadeleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sayın Yılmaz'ın görüşleriyle, odamızın vergi konusundaki önerilerinin örtüşmesinden memnuniyet duyduk. Yakın zamanda konuyla ilgili önemli adımlar atılması beklentilerimiz arasında."