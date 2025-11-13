İş Dünyası Faiz İndirimini Bekliyor

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aksaray Şube Başkanı Hasan Dağ, iş dünyasının artık düşük faiz ve likidite kolaylığı beklediğini belirterek, "yüksek faizin olduğu bir ülkede yatırımdan bahsetmek çok zordur. İş insanının rahat olması, yatırımlarına devam edebilmesi, üretimin ve ihracatın artması, istihdamın korunabilmesi için düşük faiz politikasının uygulanması gerekir. Ancak bir taraftan da enflasyonun dizginlenmesi gerekiyor" dedi.

Dağ, yaptığı açıklamada iş insanlarının üzerine düşeni yaptığını ve artık faizlerin düşmesi gerektiğini belirtti. Aksaray'da yaşanan su sorununa da vurgu yapan Dağ, yer altı su kaynaklarının tükendiğini, sudaki tuzluluk oranının arttığını ve çiftçinin çok zorlandığını belirterek, yetkililerin harekete geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Yüksek faizin olduğu ülkede yatırımdan bahsetmek çok zordur"

Bu yılın Türkiye açısından kritik olduğunu belirten Dağ, şöyle konuştu:

"2023 seçimlerinden sonra Türkiye'de bir ekonomi programı uygulanıyor. Bu program kapsamında faizlerin yükselmesi, likiditeye ulaşımın zorlaşması, enflasyonun dizginlenmesi amaçlandı. İki yıldır da bu politika devam ediyor. Bizim düşüncemiz, yüksek faizin olduğu bir ülkede yatırımdan bahsetmek çok zordur. İş insanının rahat olması, yatırımlarına devam edebilmesi, üretimin ve ihracatın artması, istihdamın korunabilmesi için düşük faiz politikasının uygulanması gerekir. Ancak bir taraftan da enflasyonun dizginlenmesi gerekiyor."

"İş dünyası artık faiz indirimi bekliyor"

İki yıldır süren sıkı para politikasının ardından artık iş dünyasının beklentisinin düşük faiz olduğunu söyleyen Dağ, "Hükümet doğru bir iş yaptı, biz de iş insanları olarak üzerimize düşeni yaptık, dişimizi sıktık. Ancak geldiğimiz noktada hem iş insanlarının hem de piyasanın beklentisi faizlerin düşürülmesi, nakit paraya ulaşımın kolaylaştırılması, piyasadaki nakit akışının hızlandırılması yönündedir. Son Para Politikası Kurulu'nda 100 baz puanlık bir indirimle faiz 39,5 seviyelerine çekildi. Aralık ayında yapılacak yılın son toplantısında ise en az 400-500 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Konkordato ilan eden şirketlerin sayısının her dönemde artabileceğini söyleyen Dağ, "Konkordato ilan etmek bir kapanış ya da iflas değil, aksine yeni bir yapılanma sürecinin başlangıcıdır. Bu şirketlerimizin de Allah yardımcıları olsun" dedi.

"Dövizin yükselmesi enflasyonu tetikliyor"

Dövizde bir denge durumunun olduğunu belirten Dağ, dengeyi korumanın önemli olduğunu vurguladı. Dağ, "Dövizde iki yönlü bir durum var. Dövizin yükselmesi ihracatçı için avantaj ama aynı zamanda enflasyonu tetikliyor. Hükümet bu dengeyi kurmak için ciddi çalışmalar yapıyor. Altın ise sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada jeopolitik riskler nedeniyle yükseliyor. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırım, Suriye'deki istikrarsızlık gibi gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor" diye konuştu.

"Kuraklık, Orta Anadolu'da ciddi etkiler yarattı"

Dağ, tarım ve hayvancılıkla geçinen Aksaray'da kuraklık ve don olaylarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2025 yılında küresel ısınma nedeniyle yaşanan kuraklık, özellikle Orta Anadolu'da ciddi etkiler yarattı. Buna bir de don olayı eklendi. Nisan ayında yaşanan don, hububat, meyve ve fide üretimini olumsuz etkiledi. Hükümetin açıkladığı hububat fiyatları çiftçinin beklentisinin üzerindeydi ancak verim olmayınca yeterli olmadı. En büyük sorunumuz su. Kuyulardaki su seviyesi düştükçe suyun tuzluluk oranı artıyor. Bu da ürünlere zarar veriyor. Çiftçimiz çok zor durumda."

"2026 bereketli bir yıl olacak"

Dağ, 2026 yılına umutlu baktıklarını, hükümetin politikasının doğru olduğunu ancak artık faizlerin düşmesi gerektiğini ifade ederek, "2026'nın bereketli, üretimin ve ihracatın arttığı, hem işçinin hem patronun kazandığı bir yıl olacağına inanıyoruz. Çok meşhur bir söz vardır, 'aydınlığa en yakın olduğumuz an, gecenin en karanlık anıdır'. Biz o karanlık noktayı geçtik, aydınlığa çok yaklaştık" değerlendirmesinde bulundu.