İş Bankası, Bismil'de Tarım İhtisas Şubesi Açtı

TARIM, finans ve teknolojiyi bir araya getirerek çiftçileri yenilikçi çözümlerle buluşturan Türkiye İş Bankası, Tarım İhtisas Şubeleri ağını genişleterek sürdürülebilir üretimi desteklemeye devam ediyor. Banka, Diyarbakır'ın en önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Bismil'de 1981 yılından bu yana hizmet veren şubesini yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak çiftçilerle buluşturdu.

Türkiye İş Bankası'nın tarım bankacılığı stratejisinin bir parçası olan, uzmanlaşmış şube yapılanması çerçevesinde Diyarbakır Bismil'de hizmete açtığı şube ile ülke ve bölgenin ekonomisine, tarımsal gelişimine katkı sağlanması, tarımda modern, sürdürülebilir üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bismil Tarım İhtisas Şubesi'nin açılışına, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, banka ve kamu kesimi yöneticilerinin yanı sıra çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

'TARIMI MİLLİ BİR MESELE OLARAK SAHİPLENİYORUZ'

Açılış töreninin ardından konuşan İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, tarımı milli bir mesele olarak sahiplendiklerini belirterek, "Tarımı, finansman, teknoloji ve bilgi ile birlikte üçlü bir çerçevede ele alıyoruz. Çünkü tarımı milli bir görev olarak görüyoruz. Tarımın daha katma değerli, verimli olması adına çiftçilerimize, üreticilerimize destek oluyoruz. Uzman arkadaşlarımızla Türkiye'nin verimli ovalarında açılan 56 Tarım İhtisas Şubemizle hizmet veriyoruz. Tarım ihtisas şubelerimiz, geleneksel bir banka şubesi gibi değil, farklı konsept ve tasarımıyla hizmet veriyor. Burada, finansın dışında tarım alanında da uzmanlaşmış çalışanlarımız var. Şubelerimizi bir üreticinin, çiftçinin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği, online televizyon ekranlarında ürünlerle ilgili olarak bilgi alabileceği, rahat bir şekilde oturup çayını kahvesini içebileceği teknolojik bir şube olarak tasarladık." dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Genç ve kadın çiftçilere kampanyalar düzenlediklerini ifade eden Yiğit, "Mezopotamya'nın bereketli topraklarında bu kadim şehir Bismil'de çok verimli bir tarımsal potansiyel olduğunu biliyoruz ve bunu destekliyoruz. Çünkü burada dediğimiz gibi aslında beyaz altın denilen çok değerli bir ürün, pamuğumuz var. Aynı zamanda buğday, mercimek gibi çok potansiyelli ürünlerimiz var. Bunların hem dünya üzerinde hem Türkiye'de, Bismil Diyarbakır'da daha fazla katkısını üreticimize, çiftçimize sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi tarım ekosistemi içerisindeki her bireyi çok önemsiyoruz. Genç çiftçilerimizi de es geçmeyelim. Onlara özel kampanyalar yapıyoruz. Aynı zamanda biraz önce de gördüğünüz gibi meraklı tohumla gelecek nesillere tarımı sevdirmeye ve onlara tarımı öğretmeye çalışıyoruz. Ama çok daha önemlisi şu anda fiilen de bulunan çiftçi kadınlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Kadın çiftçilerimizin ürünlerini Pazarama Platformu üzerinden kargo ücreti almaksızın satabilmesini sağlayarak Türkiye ve dünya pazarlarına girmesi için çalışıyoruz. 15 Ekim'de de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Tarımı, üreticilerimizi, genç ve kadın çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bismil Tarım İhtisas Şubesi açılışında İş Bankası'nın Meraklı Tohum Projesi çerçevesinde 6-10 yaş arası çocuklara tarım konulu yaratıcı drama atölyesi de düzenlendi. Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek ülkemizdeki tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi.