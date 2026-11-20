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Mersin Limanı'nda yaşanan uzun bekleme süreleri ve liman maliyetleri, limanı kullanan İranlı taşımacılar ile Türk nakliyecilerin ortak gündemi oldu. İran Uluslararası Taşımacılık Birliği Başkanı Ehsan Malekzadeh, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) yaptığı görüşmede, 20 güne ulaşan bekleme sürelerinin çözüm için yatırım dahil her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

İran Uluslararası Taşımacılık Birliği Başkanı Ehsan Malekzadeh, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcileriyle birlikte MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer'i ziyaret etti. Görüşmeye MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB Tır Komitesi Üyesi Murat Aktoğ ile UND Başkan Yardımcısı Muhittin Ocak da katıldı.

Görüşmede, Mersin Limanı'nda son dönemde artan yoğunluk, gemilerin yanaşması, konteynerlerin boşaltılması ve yeniden yüklenmesinde yaşanan gecikmeler ile maliyetler ele alındı.

İran yüklerinin son 7-8 aydır büyük ölçüde Mersin ve İskenderun limanlarına yöneldiğini belirten Malekzadeh, Mersin Limanı'nın kapasitesinin yüzde 30-40 üzerinde kullanıldığını ifade etti. Bu yoğunluğun gemilerin yanaşmasından konteynerlerin boşaltılması ve yeniden yüklenmesine kadar birçok aşamada beklemelere neden olduğunu kaydeden Malekzadeh, ciddi zaman kayıpları yaşandığını söyledi.

İranlı firmaların yaşanan sorunlardan rahatsız olduğunu dile getiren Malekzadeh, çözüm için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. Mersin Limanı ile yalnızca bugün değil, savaş sonrasında da çalışmaya devam etmek istediklerini belirten Malekzadeh, limandaki sorunların sürdürülebilir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi. Malekzadeh, "Limanın kapasitesinin üstüne çıktığının farkındayız. Sorunların azalması için bize düşen bir şey varsa yapmaya hazırız. Gerekirse yatırım da yapabiliriz" diye konuştu.

"Önceliğimiz liman içindeki gecikmelerin önüne geçebilmek"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ise limanda yaşanan sorunların farkında olduklarını ve çözümün göreve geldikleri ilk günden itibaren öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından gemilerin Mersin'e yöneldiğini belirten Yıldızgörer, limanın şu anda yaklaşık yüzde 90 kapasiteyle çalıştığını, bunun da elleçleme alanında ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Önceliklerinin planlı şekilde hareket ederek liman içindeki gecikmelerin önüne geçmek olduğunu kaydeden Yıldızgörer, liman yetkilileri, valilik ve ilgili bakanlıklarla gerekli temasların sürdürüldüğünü bildirdi.

Yıldızgörer, önümüzdeki hafta valilik koordinasyonunda gümrük, tarım ve liman yetkililerinin katılımıyla toplantı yapılacağını belirterek, İranlı firmaların yaşadığı sorunların da hazırlanacak rapora dahil edileceğini söyledi.

Mevcut durumda limanı kullanan firmaların büyük bölümünün benzer sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yıldızgörer, "Hepimiz aynı gemideyiz, umarım gemiyi birlikte düze çıkaracağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı