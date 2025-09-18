İpsala OSB'de 4 Fabrikanın Temeli Atıldı

Edirne'deki İpsala Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösterecek 4 fabrikanın temeli törenle atıldı.

İpsala Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede 350 dekarlık alana kurulan sanayi bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından fabrikaların temelleri atılmaya başladı.

Vali Yunus Sezer, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İpsala OSB'nin kurulum sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Fabrikaların faaliyete geçecek olmasından mutluluk duyduklarını belirten Vali Sezer, "Edirne'miz, malumunuz tarım şehri, sanayimiz oldukça kısıtlı. Ama son dönemde hep beraber burada ortaya koyduğumuz bir anlayışla İpsala başta olmak üzere Keşan arkasından Uzunköprü ve merkezdeki organize sanayi bölgemizin de genişletilmesiyle neredeyse 4 yeni organize sanayi bölgesini hayata geçirmiş bulunuyoruz." dedi.

Sezer, kentte çevre dostu sanayi bölgelerini hizmete soktuklarını dile getirdi.

"İpsala'ya hem de bölgeye çok büyük bir katma değer oluşturacak"

Fabrikaların kısa sürede tamamlanarak üretime başlayacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'ye yenilikçi, yenilenebilir ve yeşil sanayi getiriyoruz. Kesinlikle çevreye herhangi bir zararı olmayacak, çevreye herhangi bir atık bırakmayacak. 'Karbon ayak izi' dediğimiz sistemin tamamen takip edildiği, firmaların katma değer ürettiği ve birçoğunun da ihracat yaptığı firmalarımız burada yer alıyorlar.

Temeli atılan firmalarımızın hepsi öncü firmalarımız. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu firmaların bitmesiyle beraber yaklaşık 1000 kişiyi burada istihdam edeceğiz. 1000 kişinin istihdam edilmesi hem İpsala'ya hem de bölgeye çok büyük bir katma değer oluşturacaktır. Keşan ve Uzunköprü'yle beraber bir bütün düşündüğümüz zaman bu bölgede önemli bir cazibe merkezi olacak. İnşallah ileride de sanayinin temiz sanayinin yeni organize sanayilerin ve herkesin özendiği, imrendiği organize sanayilerin olduğu bir bölge olacaktır."

"Önemli bir yatırım"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise İpsala'da hizmete girecek sanayi bölgesinin Edirne için çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Sanayi bölgelerinin istihdamın artırılması açısından önem arz ettiğini anlatan Aksal, "Artık bölgemizin evlatları istihdam için şehir dışına gitmeyecek. Üretim açısından önemli bir işi yapılıyor. Tarım ürünlerimiz markalaşacak. Bu yatırımın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Aksal, diğer ilçelerde yapılan sanayi yatırımlarının da kentin ekonomisine değer kattığını vurguladı.

"Çeltiğin marka değeri artacak"

Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de 2,5 yıllık çalışmanın ardından mutlu sona ulaştıklarını dile getirdi.

Özel sektörle işbirliği yaparak altyapı çalışmalarının tamamlandığını anlatan Sevgili, "Şu anda 4 kurumsal firma temel atıyor. İstihdamın yanı sıra ilçemizin markası çeltiğin katma değeri artacak. Artık market raflarında İpsala pirinci adıyla yer alacak. Bu çok önemli. Tarım dostu ve çevreye duyarlı firmalar burada yer alacak." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar adına konuşan Turgay Yetiş ise İpsala OSB'nin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, katkılarından dolayı Vali Sezer'e plaket takdim etti.

Dua edilmesinin ardından fabrikaların temeli atıldı, Vali Sezer, fabrika sahiplerinden yatırımları hakkında bilgi aldı.

Törene, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.