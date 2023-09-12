iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in Türkiye satış fiyatları belli oldu

Apple bu akşam düzenlediği etkinlikle uzun zamandır heyecanla beklenen iPhone 15 serisini görücüye çıkardı. Teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni telefonlar, Apple'ın Türkiye sitesinde de ön siparişle satılmaya başlandı. Sitede yer alan bilgilere göre iPhone 15'in Türkiye başlangıç fiyatı 49 bin 999 TL, iPhone 15 Pro'nun 64 bin 999 ve iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 76 bin 999 TL olarak açıklandı.