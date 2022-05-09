Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor! iPhone 14'ün herkesten gizlenen fiyatı 15 bin TL
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Eylül ayında tanıtılması planlanan iPhone 14 serisinin fiyatları ortaya çıktı. iPhone 14 Max'in fiyatının 999 dolar olarak belirlendi. Fiyatlarda 300 dolarlık bir artış olduğu belirtilirken, bu rakamla ilgili 'gerçek mi? değil mi?' tartışmaları başladı. Birçok kişiye göre fiyatlar gerçek.
Apple'ın devasa kazanç tahminlerini takiben, Apple'ın kıdemli analisti ABD'de ilk kez artacak olan iPhone 14 fiyatlarının, artık dünya çapında artmaya hazır olduğunu ve bunun satışları da etkileyeceğini belirtti.
Kıdemli Apple analisti Chris Casso yaptığı açıklamada, yeni ürünlerin çıkacağı zamana kadar döviz kurlarının değişmediği takdirde, Apple ürünlerinde artış olabileceğini söyledi. Ayrıca sözlerine şu cümlelerle devam etti. Sonbaharda yeni ürünler piyasaya çıktığında Apple'ın yerel para biriminde fiyatları yükseltmesi gerekebileceğine dair korkular var. Geçmişte bu yaşanırken, yerel fiyatların artması da olumsuz etki yapıyor.
Analistin yaptığı bu açıklama, genel olarak bilinen bir durum. ABD'de iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatlarının sırasıyla 100 dolar ile 1099 dolar ve 1199 doları arasında artması bekleniyor. Aynı zamanda iPhone 13 mini'nin (699 dolar) daha büyük ekranlı hali olan iPhone 14 Max'in fiyatı da 999 dolar olarak belirlendi. Bu da 300 dolarlık bir artış olduğunu gösteriyor.
Bu fiyat artışlarından sonra akıllara gelen ilk soru, yeni iPhone taleplerinde düşüş olup olmayacağıyla ilgili oluyor. Birçok kişi taleplerde düşüşün olacağını düşünürken bazı kişiler de ne olursa olsun Apple'ın satışlarında bir değişiklik olmayacağını düşünüyor.
iPhone 13 ve 14 modelleri, ekran boyutu dışında tasarım olarak birbirleriyle benzerlik gösteriyor. Bunun dışında ekonomik koşullar da eklendiğinde talep konusunda Apple'ın sıkıntı yaşayacağı iddia ediliyor. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 14 fiyat artışları satışları etkileyecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.