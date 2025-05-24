İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ve uzaktan alışverişlerde tüketiciyi ilgilendiren önemli düzenlemelere imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, iade sürecine ilişkin yeni kurallar getirildi. Tüketicilerin iade masrafı öderken mağdur edilmesinin önüne geçilerek e-ticaret platformları da daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalacak.

KARGO ÜCRETİ SATICIYA AİT OLACAK

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemede, tüketicilerin mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücretinden sorumlu tutulamayacak. Buna göre, cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERE CAYMA HAKKI GERİ GELDİ

Daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü.

Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler, satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek.

Yeni düzenlemeye göre:

Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı kullanıldığında, tüketici hiçbir iade masrafı ödemeyecek.

Satıcının taşıyıcı bilgisi vermediği durumlarda da tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

Eğer belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesi yoksa, satıcı iade işlemini ücretsiz şekilde kendisi organize etmekle yükümlü olacak.

Sözleşmenin bir e-ticaret platformu üzerinden kurulduğu durumlarda, taşıyıcı bilgisi eksikse veya tüketici bulunduğu bölgede taşıyıcıya ulaşılamıyorsa, bu sorumluluk aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak.

YENİ DÖNEM 2026'DA BAŞLAYACAK

Yapılan tüm değişiklikler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.