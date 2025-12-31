Insha GSYF'den eğitim teknolojileri girişimi Okulyo'ya yatırım

Albaraka Türk iştiraki Insha Ventures ve Albaraka Portföy Yönetimi işbirliğiyle kurulan Insha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Insha GSYF), eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişim Okulyo'ya yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yatırımla girişimin ürün geliştirme kapasitesinin artırılması, platformun ölçeklenmesi ve Türkiye genelinde kullanıcı kitlesinin genişletilmesi hedefleniyor.

Yatırım kapsamında Okulyo, Insha Ventures tarafından sağlanan teknoloji desteğiyle platformunu ölçeklendirmeyi planlıyor. Girişim, "FLYP" üzerinden sunulan API tabanlı finansal servislerle ödeme, kimlik doğrulama ve süreç yönetimi entegrasyonlarını güçlendiriyor.

Okulyo, eğitim kurumlarının operasyonel süreçlerini tek bir merkezden yönetmesini sağlayan kapsamlı bir dijital platform sunuyor. Okul yönetimi, yoklama, veli iletişimi, kayıt, etkinlik ve duyuru süreçlerinin yanı sıra kantin ve servis ödemelerini de kapsayan bütünleşik bir yapı aracılığıyla eğitim kurumlarında yönetim yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Insha Ventures ve FLYP API servisleriyle güçlendirilen altyapı sayesinde platformun, ödeme, cüzdan yönetimi ve kimlik doğrulama işlemlerinde yüksek güvenlik ve regülasyon uyumu sağlaması planlanıyor. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler için tasarlanan arayüz, eğitimin tüm paydaşları için süreçleri uçtan uca dijitalleştiriyor.

"İnovasyon merkeziyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Insha Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Sami Bayansar, sadece yatırım süreçlerine destek veren bir yapı değil, teknolojiye dayalı büyüme stratejileri geliştiren bir inovasyon merkezi olduklarını belirtti.

Bayansar, eğitim sektörünün dijitalleşme potansiyeli yüksek alanlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu işbirliğinin Okulyo'yu sektörde daha stratejik bir konuma taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okulyo Kurucu Ortağı Emre Çekiç de "Fin-EdTech" alanında yenilikçi bir model oluşturduklarını, temel amaçlarının, 18 yaş altı gençlerin finansal okuryazarlığını artırırken, okul güvenliği, öğrenci takibi ve operasyonel süreçleri tek bir ekosistemde birleştirmek olduğunu vurguladı.

Çekiç, "Geliştirdiğimiz turnike tabanlı güvenli geçiş sistemi, ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdan çözümleriyle öğrencilerin okul deneyimini sadeleştiriyor, velilere ise şeffaf bir takip imkanı sunuyoruz. Insha Ventures'ın stratejik yatırımı ve teknoloji desteğiyle güçlenen bu dönüşümü, kısa sürede milyonlarca öğrenciye ulaşan sürdürülebilir bir platforma taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.