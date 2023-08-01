İnşaat Sektöründe Girdi Maliyetleri Yüksek Artışlarla Mücadele Ediyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, inşaat sektöründe girdi maliyetlerindeki yüksek artışların kamuya iş yapan müteahhitlerin üzerindeki yükü taşınamaz hale getirdiğini belirtti. Eren, maliyet artışı sorununun aşılamamasıyla teminat mektupları nakde çevrilen kamu projeleri üstlenmiş müteahhitlik firmalarına tek seferlik mali sicil affı getirilmesi ve diğer taleplerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, inşaat sektöründe son yıllarda girdi maliyetlerindeki yüksek artışların kamuya iş yapan müteahhitlerin üzerindeki yükü taşınamaz hale getirdiğini belirterek "Özellikle pandemi sonrasında yaşanan maliyet artışı sorununun aşılamamasıyla teminat mektupları nakde çevrilen kamu projeleri üstlenmiş müteahhitlik firmalarına tek seferlik mali sicil affı getirilmesi yoluyla yasakların kaldırılması ve irat kaydedilen teminat mektuplarının iadesi, şartsız tasfiye hakkı, ek fiyat farkı ödenmesi hususları Anadolu'nun dört bir yanındaki binlerce müteahhit için hayati hale gelmiştir" dedi.

TMB Başkanı Erdal Eren, inşaat sektöründe son yıllarda girdi maliyetlerindeki yüksek artışların kamuya iş yapan müteahhitlerin üzerindeki yükü taşınamaz hale getirdiğini belirten bir basın açıklaması yaptı. Eren, yaptığı yazılı açıklamada, sektörde küresel ve ulusal bazda yaşanan gelişmelerle beklenmedik biçimde artan girdi maliyetleri yükünün ağırlaştığına işaret etti.

Eren, "Geçen dönemde maliyet artışı sorununun aşılamamasıyla teminat mektupları nakde çevrilen kamu projeleri üstlenmiş müteahhitlik firmalarına tek seferlik mali sicil affı getirilmesi yoluyla yasakların kaldırılarak irat kaydedilen teminat mektuplarının iadesi ve rücu davalarından vazgeçilmesi, şartsız tasfiye hakkı, ek fiyat farkı ödenmesi hususları Anadolu'nun dört bir yanındaki binlerce müteahhit için hayati hale gelmiştir" dedi.

"GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ GEÇEN YIL İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜZDE 170'İ AŞTI"

TMB Başkanı Eren, salgının etkileri ve döviz kurundaki artışla birlikte 2021 yılında temel girdi maliyetlerinde yüzde 150 düzeyine varan fiyat artışının, inşaat sektöründe, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 2022 yılında yüzde 170'i aştığını ifade etti. Enerjiye ve ithalata bağımlı yapısı çerçevesinde sektörde maliyet yükü sorununun bu yıl da sürdüğünü belirten Eren, girdi maliyetlerindeki yüksek artışın, 200'ü aşkın alt sektöre talep oluşturan inşaat sektörünü zor durumda bıraktığını, ekonomik konut üretimini ve kamu yatırımı projelerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

"ADİL BİR FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ"

TMB Başkanı Erdal Eren, yaşanan elim deprem felaketi sonrasında yeniden inşa çalışmalarının yarattığı ivmeyle inşaat sektörünün yılın ilk çeyrek döneminde büyüme kaydettiğini ancak sektörün geneli için bu durumun söz konusu olmadığını dile getirdi. Eren, maliyet yükünde ve finansmana erişimde zorluğun artması öngörüleri çerçevesinde ilerleyen döneme ilişkin beklentilerin de oldukça sınırlı kaldığını belirtti.

Erdal Eren, girdilerdeki beklenmedik ve yüksek maliyet artışları nedeniyle sektörde karşılaşılan sorunların gelecek dönemlerde bir daha yaşanmamasını teminen adil bir fiyat farkı düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğine ifade etti.