İnşaat Sektörü Türkiye Ekonomisine Yüzde 7,3 Büyüme Katkısı Sağladı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türkiye ekonomisinin büyümesine en önemli katkının, yüzde 7,3 ile inşaat sektöründen geldiğini bildirdi.

Eren, yazılı açıklamasında, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin uygulanan politikalara paralel olarak yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile temkinli bir büyüme gerçekleştirdiğine dikkati çeken Eren, "Ülke ekonomisinin büyümesine en önemli katkı yüzde 7,3 ile inşaat sektöründen gelmiştir." dedi.

Eren, son dönemde küresel ekonomik dalgalanmalara, girdi maliyetlerindeki artışlara ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen sektörün pozitif performans göstermesinin, güçlü mühendislik kapasitesi, yüksek adaptasyon kabiliyeti ve proje üretme gücünün bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Nitelikli iş gücünün desteklenmesi büyük önem taşıyor"

Sektörün gösterdiği büyümenin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Son üç çeyrekte sektörümüzün büyümesi ülke ekonomimiz için de itici güç olmuş ve ülke ekonomimiz inşaat sektörünün ivmesiyle büyümüştür. Özellikle 2024 yılında hız kazanan kamu altyapı yatırımları, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları ve kentsel dönüşüm projeleri, iç pazarda sektörel faaliyetleri desteklemeye devam etmektedir ancak bu ivmenin kalıcı olması için sürdürülebilir yatırım ortamının sağlanması, teknik yeterliliklerin korunması ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi büyük önem taşımaktadır."

Eren, sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için birtakım zorlukların ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kamu projelerinin müteahhitlerine şartsız tasfiye hakkı, müteahhitlerin gelir ve kurumlar vergisi tevkifatında indirim yapılması beklentilerini de yineleyen Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye inşaat sektörü, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hem ülke kalkınmasına hem küresel ölçekte altyapı gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir. İnşaat sektörünün yalnızca büyüme oranlarıyla değil, kalite, sürdürülebilirlik ve sosyal fayda gibi nitelikli göstergelerle de değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni dönemde gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerçekleştirilecek projelerde, bu anlayışı esas alarak faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız."