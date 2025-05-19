İngiltere ve AB, Yeni İşbirliği Anlaşmasına Vardı

İngiltere ve AB, Yeni İşbirliği Anlaşmasına Vardı
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İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası ikili ilişkileri güçlendirecek kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile gıda ve içecek ticaretine dair yeni düzenlemeler getirilirken, İngiltere'nin ekonomisine 9 milyar sterlin katkı sağlanması bekleniyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir işbirliği anlaşmasına vardı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6 ay süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma kapsamında, gıda ve içecek ticaretini kolaylaştıracak yeni bir sağlık ve bitki sağlığı (SPS) düzenlemesi devreye girecek.

Süresiz olarak uygulanacak bu düzenlemeyle, ithalat ve ihracatta bürokrasinin azaltılması hedefleniyor. Bazı hayvansal ve bitkisel ürünlerdeki rutin kontrollerin kaldırılmasıyla ticarette mal akışının hızlanması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında, AB'nin İngiltere sularına balıkçılık için Haziran 2038'e kadar erişim hakkı bulunuyor.

Anlaşmanın diğer ayağını ise İngiltere ve AB'nin Emisyon Ticaret Sistemlerini birbirine bağlama kararı oluşturuyor. Gelecek yıl yürürlüğe girecek AB karbon vergisinin işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi hedeflenirken, bu anlaşmanın İngiliz ekonomisine 9 milyar sterlin katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Anlaşma çerçevesinde ayrıca İngiliz çelik sektörü AB'nin yeni gümrük tarifelerinden özel bir düzenlemeyle muaf tutulacak.

Bugün Londra'da gerçekleşen İngiltere-AB Zirvesi kapsamında, taraflar yeni bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı'nı duyurması da bekleniyor. Bu ortaklık, İngiliz savunma sanayisinin AB'nin kurmayı planladığı 150 milyar sterlinlik SAFE fonuna erişimini sağlayacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Artık ileriye bakma zamanı. Eskimiş tartışmaları ve siyasi kavgaları geride bırakıp, İngiliz halkı için en iyisini sağlayacak sağduyulu, pratik çözümler bulmanın zamanı geldi. Eğer insanların yaşamlarını burada, ülkemizde iyileştirecekse, ortaklarla işbirliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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