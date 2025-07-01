İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan Faiz ve Küresel Ekonomi Uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, politika faizinin aşağı yönlü bir eğilimde olduğunu belirterek, "Para politikası hala kısıtlayıcı ve bir süre daha böyle kalacak. Ancak bu sıkılık seviyesi zamanla azalacak." dedi.

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2025 ECB Merkez Bankacılığı Forumu kapsamındaki "Değişime uyum: Makroekonomik değişim ve politika yanıtları" başlıklı panelde konuşan Bailey, İngiltere'de son dönemde enflasyonda görülen yükselişin ağırlıklı olarak "yönetilen fiyatlar" olarak nitelendirdikleri kalemlerde gerçekleştiğini ve ekonominin genel durumu hakkında anlamlı bir sinyal vermediğini söyledi.

Bailey, ekonomide bir yumuşama olduğuna ilişkin işaretler gördüklerini ve iş gücü piyasasında da benzer sinyaller olduğunu belirterek, "Fakat bunların fiyatlara yansıdığını henüz görmedik. Bu yansımaları izlememiz gerekecek. Ancak mevcut arka plana bakarak, faiz oranlarının yönünün hala aşağı yönlü olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Politika faizinin döngü içinde hangi seviyeye inebileceğine yönelik beklentiler konusunda temkinli olduğunu kaydeden Bailey, şöyle devam etti:

"Bu noktada büyük bir belirsizlik söz konusu. Bizim asıl odaklandığımız nokta, para politikasının şu anda ve ileriye dönük olarak ne ölçüde sıkı olduğudur. Bu konuda ekibimiz oldukça kapsamlı analizler yapıyor. Mevcut koşullarda politikanın ne kadar kısıtlayıcı olduğunu ve piyasa beklentileri doğrultusunda ileride nasıl bir sıkılık düzeyine ulaşacağını değerlendiriyoruz. Para politikası hala kısıtlayıcı ve bir süre daha böyle kalacak. Ancak bu sıkılık seviyesi zamanla azalacak."

Bailey, para politikasındaki sıkılığın nihayetinde "nötr" seviyeye yakın bir noktaya inmesini beklediğini ancak tüm bu değerlendirmeleri mevcut bağlam içinde yapmak gerektiğini vurguladı.

Küresel ekonomideki parçalanmaya karşı uyarı

Ticaret ve gümrük vergilerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bailey, ticaret politikalarındaki gelişmeler nedeniyle "belirsizlik" kavramının yanına "öngörülemezlik" kavramının da eklendiğini ifade etti.

Bailey, ticaret politikalarındaki değişimler nedeniyle küresel ekonomide bir parçalanma olması halinde bunun ekonomik aktivite için olumsuz sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Dünya ekonomisinin yönetiminde görev alan herkesin temel sorumluluğunun yaşanan bu gelişmelere neyin yol açtığını analiz etmek ve bunlara nasıl yanıt verileceğini belirlemek olduğunu söyleyen Bailey, "Küresel ekonomide bir ticaret çöküşü yaşanacak olursa, bunun nasıl ortaya çıkacağı şu anda net olmayabilir. Ancak bu durum, uzun süredir inşa etmekte olduğumuz küresel ticaretin dayanıklılığı ve açıklığına ters düşer. Bu alanda yıllardır ilerleme kaydettik. Açık ve sağlam bir küresel ekonomi taahhüdü çerçevesinde hareket etmeye devam etmek gerekiyor." diye konuştu.