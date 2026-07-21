İngiltere'de işsizlik mart-mayıs döneminde yüzde 4,9 oldu

İngiltere'de işsizlik oranı mart-mayıs döneminde yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mart-mayıs dönemini kapsayan üç aya ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik bu dönemde yüzde 4,9 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarken, şubat-nisan dönemini kapsayan üç aya göre değişiklik göstermedi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işgücü piyasasının "görece istikrarlı" bir resim çizdiğini belirterek, işgücü, işsizlik ve ekonomik aktiviteye katılmayanların oranının son çeyrekte neredeyse yatay seyrettiğini ifade etti.

Özel sektörde çalışanların düzenli maaşlarındaki yıllık artışın mart-mayıs döneminde 2020'den beri ilk kez yüzde 3'ün altına düştüğünü kaydeden McKeown, kamudaki düzenli maaş artışlarının yüksek kalmaya devam ettiğini dile getirdi.