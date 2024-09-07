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İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı

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Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasıyla ilgili değerlendirmeler yapan ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, ekonomideki olumlu gidişatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etkisine dikkat çekti. Ash, "Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı." dedi.

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etkisini vurguladı. Ash, "Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı." ifadelerini kullandı.

FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünüm ise pozitiften durağana geriledi.

"ŞİMŞEK ATANMASA TÜRKİYE 2001'E BENZER BİR EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTI"

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timoty Ash, Fitch'in kararının ardından değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin reformlarının etkisinin görüldüğünü belirten Ash, şunları söyledi: "Beklenen bir durum, Şimşek ve ekibinin reform politikalarının getirilerini gösteriyor. Ve tekrarlamak gerekirse, Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı.

İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı

"ENFLASYONLA MÜCADELE ARTIK KAZANILMAK ZORUNDA"

Mehmet Bey'e teşekkürler, çünkü onun rehberliğinde ekonomik ortodoksiye dönüş, şu anki derecelendirme yükselişlerine yönelik ivmenin büyük bir kısmını açıklıyor. Enflasyonla mücadele artık kazanılmak zorunda."

İngiliz ekonomist Ash, Mehmet Şimşek'in hakkını teslim etti: Yapmasa Türkiye benzer bir krizle karşı karşıya kalacaktı

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (3)

Üveys Uyanık:

hep işçi ve emekli haklarıyla yapıyor ama hak kimsede kalmaz

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Ali Tokgönül:

Anladınız mı 2000 - 2001 e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktır ? ? ? Anladınız mı ... Ne olmuştu 2000- 2001 yılında ? Ne bileyim kardeeeeşiiiiimm . Ben bu güne bakarım . iki bin bilmem ne imiş .

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Mert Ali Bal:

Ülkemiz dışında birçok Avrupa ülkesinin takdirini aldı sayın bakanımız. Neden ki ?

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