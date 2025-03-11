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ING Global'ın Türkiye'de faiz ve enflasyona ilişkin yeni tahminleri belli oldu

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Türkiye'deki faiz ve enflasyon oranlarına dair küresel bankalar ardı ardına tahminlerini açıklıyor. Son olarak ING Global, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin nisanayında da devam edeceği öngörüsünde bulundu. Banka enflasyon oranına ilişkin tahminini de değiştirdi.

Ekonomistlerin ve yatırımcıların yakından takip ettiği faiz ve enflasyon tahminlerine ING Global'den yeni yorum geldi. ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngördü. Banka, enflasyonun mart ayında daha da düşmesini beklerken, risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

ENFLASYONDA YILLIK BEKLENTİ YÜZDE 27

Bankanın son açıklamasında, çoğu ekonomistin tahminlerinin aksine Merkez Bankası'nın 200 baz değil 250 baz puan indirim yapabileceği belirtildi. Ancak Merkez'in bu konuda karar vermeden önce rezerv durumu ile döviz kurlarını da gözeteceğini öngördü. ING Global, riskler yukarı yönlü olmaya devam etse de, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27, politika faizinin ise yüzde 29 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

ING Global'ın Türkiye'de faiz ve enflasyona ilişkin yeni tahminleri belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yalancı sizin gibi olsun. Bu ayki enflasyon % 32 geri zekalimiyoz biz. Patlıcan 119tl. Mor lahana 70 tl. 200gram ekmek 15tl yolunda. Yumurtanın tanesi 6tl. Neymiş enflasyon yıl sonu %27. Hadi oradan. Maaşlara zam yapılmasın diye ayak oyunları EKONOMİ ekibinin. EKONOMİ ekibi goreveni yapmış ülkemi bitirmiştir. Aksini iddia edenler çıksın ortaya tartışalım. Yeter artık. 15bin maaş. 15-20 bin kira. Sonra? %53 kira artışı. Enflasyon %27 Bırakın allah aşkına. Cumhurbaşkanım dur deyiniz bunlara ltfn

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