ING Global'ın Türkiye'de faiz ve enflasyona ilişkin yeni tahminleri belli oldu

Ekonomistlerin ve yatırımcıların yakından takip ettiği faiz ve enflasyon tahminlerine ING Global'den yeni yorum geldi. ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisan ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngördü. Banka, enflasyonun mart ayında daha da düşmesini beklerken, risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

ENFLASYONDA YILLIK BEKLENTİ YÜZDE 27

Bankanın son açıklamasında, çoğu ekonomistin tahminlerinin aksine Merkez Bankası'nın 200 baz değil 250 baz puan indirim yapabileceği belirtildi. Ancak Merkez'in bu konuda karar vermeden önce rezerv durumu ile döviz kurlarını da gözeteceğini öngördü. ING Global, riskler yukarı yönlü olmaya devam etse de, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27, politika faizinin ise yüzde 29 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.