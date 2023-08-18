İnegöl'de Üretilen Yaban Mersini 5 Ülkeye İhraç Ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin dekarlık alanda üretilen yaban mersini 5 ülkeye ihraç ediliyor. Meyvede bu yıl 60 ton rekolte hedefleniyor.

İnegöl'de mavi yemiş (Yaban mersini) hasadı başladı. Son yıllarda Türkiye'de ve yurt dışında talebin oldukça arttığı yaban mersini İnegöl'ün tarımsal marka değerleri arasında yerini alırken, mavi yemiş olarak da bilinen meyvede ihracatın başlaması üreticiyi sevindirdi. Şehirde ilk kez 2013 yılında önder çiftçilerin Tuzla Mahallesi'nde deneme ekilişleri yaparak başladığı mavi yemiş serüveni, her geçen yıl yeni tarlaların oluşmasıyla katlanarak gelişti. 10 yılda gelinen noktada İnegöl genelinde mavi yemiş tarlaları yaklaşık bin dekara ulaştı. Tuzla Mahallesi'nde ise Türkiye'nin tek parça halinde en büyük mavi yemiş bahçesi bulunuyor.

Hedef 60 ton

Temmuz-ağustos aylarında hasadı yapılan yaban mersinin bu yıl 60 ton rekolte edilmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl 30 ton ürün alan üreticiler, temmuz ayıyla birlikte hasada başladı. Ağustos ayı sonunda tamamlanacak hasat tüm hızıyla sürerken, Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper beraberindeki heyetle Taban Tuzla Mahallesi'ndeki mavi yemiş tarlalarına gitti. Protokol üyeleri de hasada katıldı.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük mavi yemiş tarlasında hasat yapan protokol üyeleri, mavi yemiş üretimine ilişkin açıklamalarda da bulundu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Burası bin 100 rakımda havasıyla, suyuyla çok güzel ve özel bir alan. Tuzla Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıllık bir serüven yaşanıyor. Artık İnegöl'ün yeni bir markası var; İnegöl mavi yemişi. Yaban mersini olarak da ifade ediliyor. Burada en başından bugüne yaban mersini fidanları toprakla buluştu ve her geçen gün sayılarının arttığını, aynı şekilde rekoltenin de arttığını görüyoruz. Bu yıl İnegöl genelinde bin dekarlık ekili alana ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bu yıl için hedefimiz de 60 ton" dedi.

Mavi yemişte ihracat zamanı

Mavi yemişin anlatmakla bitmeyen özellikleri olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, "Özellikle antioksidan özelliği günümüzde bana göre en önemli tarafı. Pek çok hastalığa şifa olduğu ifade ediliyor. Yurt dışından da bu bölgemize yabancı heyetler, alım heyetleri gelerek buradan ürün alımları gerçekleştiriyorlar. Bulunduğumuz tarlada da bugün Dubaili bir heyetle ihracat anlaşması yapıldı. Burayı daha da geliştirip depolama alanları gibi eksikleri de girerek, ekiliş alanındaki ihtiyaçları gidererek daha fazla verim alınacak hale gelmek istiyoruz. Üreticilerimize hasat dönemi hayırlı bereketli olsun" diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise Tuzla Mahallesi'nde yaban mersini hasadı için bulunduklarını kaydederek; "2013 yılında başlayan yaban mersini deneme üretimleri bugün bin dekarlık alanda yılda 60 ton verime ulaştı. Yaban mersini özellikle bölgemizde alternatif bir tarım ürünü olması anlamında İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyemizin yaptıkları çalışmalar, çiftçilerimize verdikleri desteklerle başlayan üretim bugün kayda değer bir seviyeye ulaştı. Yaban mersini insan sağlığı için de bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kalp sağlığı açısından çok kıymetli bir ürün. Talep anlamında da pazarda herhangi bir pazarlama sorunu olmayan, üretildiği gibi hemen pazara sunulabilen, çiftçimizin de emeğinin karşılığını aldığı bir ürün. Biz de gelecek yıllar için bu ürünün daha geniş alanlarda, köylerimizde yetiştirilmesi için desteklemeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz bu tarla da Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük yaban mersini sahası. Ben girişimci çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Hasat mevsiminin de bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yaban mersini üreticisi Bekir Uzuner de "2017 yılında bu bahçeyi satın aldım. Mavi yemiş ektim ve 6 yıldır bu işi yapıyorum. Her yıl rekoltemiz ikiye katladı. Tüm ekili alanlarda bu yıl hedefimiz 60 ton. Hem yurt içine hem yurt dışına ürün veriyoruz. Bu yıl büyük kısmını ihracata gönderdik. Üretimimiz devam ediyor, artık hasadın son 15 günü. Güzel bir şekilde sezonu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA