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İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesinde Hasat Dönemi Başladı

İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesinde Hasat Dönemi Başladı
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Bursa'nın coğrafi işaret tescilli kuru fasulye çeşidi olan İnegöl Cerrah kuru fasulyesinin hasat dönemi, İnegöl Belediyesi'nin desteğiyle başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, üreticileri ziyaret ederek tarımın önemine vurgu yaptı.

Bursa'nın coğrafi işaret tescilli değerlerinden "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nin üretildiği arazilerde hasat mesaisi başladı.

Kuru fasulye çeşidinin adını aldığı kırsal Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 800 dekar alanda ekim yapan üreticilere İnegöl Belediyesince hasat makinesi desteği sağlandı.

Mahalledeki üreticileri ziyaret ederek hasada katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin sanayi, turizm ve tarım değerleriyle daha iyi yerlere gelmesi için el birliğiyle mücadele ettiklerini söyledi.

Eken, biçen tüm üreticilere, emek veren paydaşlara teşekkür eden Taban, "Tarımın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle bunu pandemiyle beraber hepimiz yaşadık ve hissettik. Bugün cebinizde paranız da olsa, üreten ürününü size satmıyorsa paranın hiçbir hükmü yok. Dolayısıyla kendimiz üretiyor olabilmemiz, kendi kendimize yetebiliyor olmamız çok önemli." dedi.

Taban, Cerrah Mahallesi'nin fidan ve çöğürcülükte (tohumdan küçük anaç fidan yetiştiriciliği) öncü bir bölge olduğunu, kuru fasulyesinin de kendine has özellikleriyle nam yapmış bir ürün olduğunu vurguladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen kuru fasulyenin özelliklerine işaret eden Taban, şöyle konuştu:

"Sağlık açısından ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Kalori olarak oldukça düşük, vitamin olarak yüksek değerlere sahip. Sindirim sistemine yardımcı olan bir ürün. A vitamini yüksek, içinde bulunan antioksidanlarla yaşlanmayı yavaşlatan, göz sağlığına fayda sağlayan bir ürün. Bedeni ve zihni yorgunluktan arındıran, bedenin güçlü kalmasını sağlayan bir ürün aynı zamanda. Kalp ritmini ve kan basıncını da düzenleyici bir özelliğe sahip. Fasulye yemeği bilindiği gibi bir gün önceden ıslatılıp o şekilde pişirilir. Cerrah kuru fasulyesi ise hemen ocağa konulup pişirilebilme özelliğine sahip. Biz bu ürünün geliştirilmesini ve tanıtılmasını arzu ettik. Cerrah kuru fasulyesiyle ilgili yerel derneklerimizle yaptığımız çalışmalar oldu, Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle çalışmalarımız oldu. Üretim artsın istedik. Sağ olsun çiftçilerimizin büyük gayreti oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Taban, çiftçilere hasatta yardımcı olması için fasulyenin kabuğundan ayrılmasını kolaylaştıran makine temin ederek üreticilerin hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Ekonomi

İnegöl Belediyesi Alper Taban İnegöl Tarım bursa

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