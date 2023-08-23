İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları Ödül Töreni Düzenlendi

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı desteği ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği tarafından düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında dereceye giren tasarımcılara ödülleri verildi. Ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'da katıldı. Gürcan, 2023 yılı Ocak Temmuz döneminde 143.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve geçtiğimiz haftalarda açıklamış olduğumuz, Temmuz ayı ihracat rakamımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 8.4 oranında artarak 20.1 milyar dolar seviyesine ulaşarak geçmiş yılların en iyi Temmuz ayı derecesini yakalamıştır dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı desteği ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ile 2005 yılından itibaren düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında dereceye giren tasarımcılara ödülleri verildi. Bahçelievler'de bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcı Mahmut Gürcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

248 PROJEDEN 14 PROJE ÖDÜL ALDI

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen yarışmada 2 ana kategoride 248 proje arasında 14 proje ödüle layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Gürcan, '2002 yılında 36.1 milyar dolar olan mal ihracatımız 2022 yılı sonunda 7 kat artarak 254.2 milyar dolar seviyesine çıkmış ve cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunu kırmıştır. Hatırlarsanız bundan 15 yıl evvel, Cumhurbaşkanımız 2023'te hedef 500 milyar dolar ihracat koymuştu. Biz biraz gecikmeli geliyoruz ihracatçılar olarak. Ben de bir ihracatçı olarak. Ama inşallah Sayın Bakanımız bugün de 5 yıl sonrası 2028 sonrası hedefi 400 milyar dolar olarak belirledi. İnşallah o rakamı el birliğiyle hep beraber sağlayacağız dedi.