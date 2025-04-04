IMF Genel Müdürü'nden Trump'ın Gümrük Tarifeleri Uyarısı

(ANKARA) - IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin yavaş büyüme döneminde küresel görünüm için açıkça risk oluşturduğunu belirterek "Dünya ekonomisine daha fazla zarar verebilecek adımlardan kaçınılmalıdır" dedi. ABD'nin S&P 500 endeksi, dün yaklaşık 2 trilyon dolar değer kaybederek 2020'de Covid-19'un ekonomiyi sarsmasının ardından gördüğü en kötü günü yaşarken, Asya-Pasifik bölgesindeki borsa piyasalarının düşüşü ikinci günde de sürdü.

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin olası küresel etkileriyle ilgili açıklama yaptı. Georgieva, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan tarifelerin makroekonomik etkilerini hala değerlendiriyoruz, ancak bunlar, yavaş büyüme döneminde küresel görünüm için açıkça önemli bir risk teşkil ediyor... Dünya ekonomisine daha fazla zarar verebilecek adımlardan kaçınılması önemlidir. ABD'ye ve ticaret ortaklarına, ticaret gerilimlerini çözmek ve belirsizliği azaltmak için yapıcı bir şekilde çalışmaları çağrısında bulunuyoruz... Değerlendirmemizin sonuçlarını, bu ayın ilerleyen zamanlarında IMF/Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında yayımlanacak olan Dünya Ekonomik Görünümü'nde paylaşacağız."

Trump, ABD'nin birçok ticaret ortağından ithal ettiği ürünlere yönelik yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen karşılıklı tarifelerin uygulanacağını duyurdu.

Küresel borsalar, Trump'ın kararını duyurmasının ardından bir gün içinde düşüşe geçti. ABD'nin S&P 500 endeksi, 2020'de Covid-19'un ekonomiyi sarsmasının ardından gördüğü en kötü günü yaşarken; Asya-Pasifik bölgesindeki borsa piyasalarının ikinci günde de düşüşü sürdü. Nike, Apple ve Target gibi büyük markalar, yüzde 9'un üzerinde değer kaybederek en çok etkilenenler arasında yer aldı.

Çin ve AB, dün Trump'ın adımına karşı misilleme yapacaklarını duyurdu. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa firmalarını ABD'ye yönelik yatırım planlarını askıya almaya çağırdı. Çin, toplamda yüzde 54, AB yüzde 20 gümrük vergisiyle karşı karşıya bulunuyor.

Dünya Ticaret Örgütü, ticaret hacimlerinin bu yıl yüzde 1 oranında küçülme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek Trump'ın adımından "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Yatırımcılar, tarifelerin enflasyonu körükleyip büyümeyi engelleyebileceğinden endişe duyuyor.

Cuma sabahı işlem saatlerinde, Japonya'nın ana endeksi Nikkei 225 yüzde 2,7 oranında düştü, Avustralya'nın ASX 200 endeksi ise yüzde 1,6 değer kaybetti. Güney Kore'deki Kospi endeksi ise hafif düşüş gösterdi. Çin ve Hong Kong'daki piyasalar Qingming Festivali nedeniyle kapalıydı.

Perşembe günü, ABD'nin en büyük 500 firmasını izleyen S&P 500 endeksi, yüzde 4,8 oranında düştü ve yaklaşık 2 trilyon dolar değer kaybetti. Dow Jones yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti, Nasdaq ise yaklaşık yüzde 6 düştü. ABD borsalarındaki satış dalgası, ticaret savaşları korkuları nedeniyle şubat ortasından beri devam ediyordu.

Önceki gün, Birleşik Krallık'ın FTSE 100 endeksi, yüzde 1,5 düştü ve diğer Avrupa piyasaları, Japonya ve Hong Kong piyasaları da düşüş kaydetti.