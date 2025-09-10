IMCD, Eskişehir'de Kalıcı Bilim Sınıfı Açıkladı

IMCD, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle yürüttüğü Bilim Ateşböceği Tırı projesi kapsamında Eskişehir'de kalıcı bilim sınıfı açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilköğretim düzeyindeki çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan proje, 2022'den bu yana Türkiye'nin farklı bölgelerinde çocuklarla buluşuyor. IMCD, bu yıl Eskişehir'de hem Bilim Ateşböceği Tırı ile etkinlikler düzenledi hem de kalıcı bilim sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

IMCD gönüllüleri tarafından hayata geçirilen bilim sınıfı, mobilyaların kurulumu, ekipmanların yerleştirilmesi ve bilim temalı dekorasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Sınıfta çocuklara yönelik eğitici ve uygulamalı deneyler gerçekleştirildi.

Bilim Ateşböceği Tırı projesine kalıcı bilim sınıfları eklendi

Şirketin işletme sponsorluğunu üstlendiği proje çerçevesinde bugüne kadar 4 bini aşkın çocuk bilimle tanıştırıldı. Tır, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerini ziyaret ederek çeşitli deneysel etkinlikler düzenledi.

Geçen yıl İstanbul Balat'ta kurulan ilk kalıcı bilim sınıfının ardından, ikinci sınıf bu yıl Eskişehir'de açıldı. IMCD, özellikle laboratuvarı bulunmayan okullarda sürdürülebilir öğrenme ortamları oluşturmayı hedefliyor

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, faaliyet gösterdikleri her ülkede ekonomik olduğu kadar toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamaya özen gösterdiklerini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliği ve her çocuğun bilime erişebilmesini sağlamanın, IMCD'nin sosyal sorumluluk vizyonunun temelini oluşturduğunu aktaran Zatuko, şunları kaydetti:

"Bugün Eskişehir'de, hem Bilim Ateşböceği Tırımızla hem de kalıcı bilim sınıfımızın açılışıyla bu misyonumuzu daha da ileri taşımanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarla birlikte gerçekleştirdiğimiz her deney, her sohbet ve onların gözlerindeki bilimi keşfetme heyecanı, bizim için tarifsiz bir mutluluk kaynağı. Amacımız, sadece bilgi aktarmak değil, onların zihinlerinde bilimin büyülü dünyasına dair bir kapı aralamak, yarının bilim insanı olma hayallerini beslemektir.

"Bilim ve gelişim, faaliyetlerimizin merkezinde yer alırken, eğitimde fırsat eşitliğine sunduğumuz her katkı, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. IMCD olarak, 'Fırsatlar Dünyası Yaratmak' vizyonumuz doğrultusunda, bilimin aydınlık yolunu Türkiye'nin her köşesindeki çocuklarımıza taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."