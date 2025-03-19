İmamoğlu'na gözaltı sonrası Borsa İstanbul'da yüzde 7'lik düşüş!

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Yaklaşık bir yıldır yatay seyreden Borsa İstanbul siyasi tartışmaların gölgesinde kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı sonrası Borsa İstanbul açılışta yüzde 7'lik düşüş kaydedildi. Sert düşüş sonrası devre kesici uygulaması başladı. 10:30 itibariyle işlemler yeniden başladı.

Borsa İstanbul, mart ayında yükselerek 11 bin puan dolaylarında seyrediyordu. Ancak Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi bugünkü operasyon haberlerinin ardından güne ekside başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün günü 10 bin 800 puandan kapatırken BIST 100 Endeksi de güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 060 puanla başladı.

GÖZALTILAR SONRASI SERT DÜŞÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 'Suç örgütü yöneticisi olmak, üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 100'ü buldu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ İLETİŞİMDE

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dün akşam seasında gerileme yaşanırken, bugün BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 3,9 düşüşle 11.930,00 puandan başladı. Borsa düşüşle açtı, devre kesici uygulandı. İşlemler 10:30'da yeniden başladı. BIST 100 Endeksi de güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 060 puanla başladı. Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu. Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

İmamoğlu'na gözaltı sonrası Borsa İstanbul'da yüzde 7'lik düşüş!
Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıRevolver:

akp bu ülkeyi bitirdi.. seçimle gitneyeceğini artık herkes anladı..

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

şıracının şahidi bozacı, işbirlikçi işadamlarından da bu beklenirdi. elbet reis hesabını sorar size.

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Akp bu ülkeyi parçalamaya ant içmiş.Bugün bunu net göstermiş oldu.

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Haber YorumlarıSefs:

ULAN MEMLEKETİN İCİNDEN GECTİNİZ...

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Sen içerden siyasi darbe yap ne bekliyordun yabancı yatırımcı anında satar elindekini dahada kötü yükselir her şey , tek adamınız ülkeyi ateşe attı çok yazık çok seçime gitmeye cesaretiniz yok

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Haber YorumlarıÖmer:

Vay anasını bir kişi ülkeyi bitirdi bitirecek.

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Haber YorumlarıJY:

DEMOKRASİNİN OLMADIĞI, HUKUKUN TEK BİR ADAMIN KONTROLLÜNDE ODUĞU BİR ÜLKEDE. NE EKONOMİ KALIR, NE BORSA, NEDE HUZUR.

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Haber YorumlarıMengele:

Artik kim yatirim yaparki git Bulgaristana Romanyaya hem avrupa birligindesin dünyanin her yerine sstis ysparsin degerin bilinir inssnlara ekmek kapisi acarsiniz sokakta silahli saldiraya ugramasin tutuklanip hapse girmesin yani Demokrasi bir ülkede yasarsin

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Haber YorumlarıÖmer:

Seçim meçim yok artık

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne olacaktı ki. Su akiyor yolunu buluyor. Borsa düşmeye mahkum. Içeride oyun oynayanlarda bir yere kadar. Döviz ne oldu. Bir den bire neden devalüasyon oldu. Yani EKONOMİ ekibi bir açıklama yapsanız. Ama serbest piyasa diyeceksiniz. Enflasyonu %32 aylık oldu derken boşa yazmadım ben. Pazar ve market enflasyonu bu. Beyaz eşya düşer. Kıyafetleri satamadıkça ddüşecek.lutfen. sabir.

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