İlk kez bu kadar net konuştu! Kılıçdaroğlu, 6'lı masa iktidarında ekonomik düzelmenin ne kadar süreceğini anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında ekonomiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşan 2023 seçimlerini kazandıkları takdirde ekonomik gidişatın iyiye gideceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu "1 yıl içerisinde ekonomide toparlama dönemi başlayacak. Hem bizim hem de yabancı işverenlerin Türkiye'de yatırım yapacağına inanıyoruz. Çünkü önlerini görmüş olacaklar. Aldığımız ekonomik kararların ne kadar doğru olduğunu ifade edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV ekranlarına konuk oldu. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Meclis'teki kavga, 6'lı masa, enflasyon ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'DEKİ KAVGA

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaşanan ve İYİ Partili bir vekilin yoğun bakımlık olması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu "Doğru değildi. Hadi bari özür dile. Tansiyonu düşürmesinde yararlı olurdu. Böyle bir ortam 21'inci yüzyılın parlamentolarında olmamalı. Bizde bu tür olaylar oluyor ama olmamalı. Bu olay milletvekili dokunulmazlığını ilgilendiren bir olay da değil. Suçüstü halidir, normalde savcılığın harekete geçmesi lazım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Demek ki hükümet olurken uzun sürecek tartışmaları daha hükümet kurmadan tartıştık ve önemli mesafe aldık. Şimdi sıra hükümet programına geldi. 72 maddeden oluşan yapacaklarımıza dair program hazırlıyoruz. İktidara geldiğimizde ne yapacağımız o gün belli olacak. Hazırlıklarımız büyük ölçüde tamam. Bir sonraki toplantıda bunun yüzde 95'i bitmiş olabilir.

"1 YIL İÇİNDE EKONOMİDE TOPARLANMA OLACAK"

6 ay içinde topluma nefes aldıracağız. 1 yıl içerisinde ekonomide toparlama dönemi başlayacak. Hem bizim hem de yabancı işverenlerin Türkiye'de yatırım yapacağına inanıyoruz. Çünkü önlerini görmüş olacaklar. Aldığımız ekonomik kararların ne kadar doğru olduğunu ifade edeceğiz. Ekonomiyle ilgili çalışmalar altılı masanın bu toplantısında bitmeyebilir. Ama bir sonraki toplantıda kesin biter. Artık 15 günde bir toplanacağız. Çünkü seçim geliyor.

"ENFLASYON DÜŞMEYECEK"

Hayatın gerçeği şu: Domatesi aldığım zaman domatesin fiyatı düştü mü düşmedi. Tam tersine arttı mı, arttı. Hayatın gerçeği vatandaşın alışveriş yaparken karşılaştığı gerçektir. Enflasyon düşmeyecek daha da yükselecek. İktidar düştü diye söyleyebilir ama siz gidip alışveriş yapınca bunun düşmediğini, ekonominin iyi yönetilmediğini göreceksiniz.

"MERKEZ BANKASI YASALARA UYMUYOR"

Merkez Bankası'nın görevi enflasyonu önlemek ama yasalara uymuyor. Faizi düşürdük diyorlar yüzde 9'la kimse faizle kredi alabiliyor mu? İlk kez ödenen faizler borcu aştı. Borç yüz liraysa faizi 110 lira oldu. Böyle garip bir tabloyla karşı karşıyayız."