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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

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İlk evlenecek olanlara faizsiz kredi verilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, '81 ilde ilk evliliğini yapacak olanlara faizsiz 150 bin lira kredi uygulamasının bugün itibari ile başvuruya açıldı.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda uzun süredir beklenen "müjde" açıklamasının detaylarını duyurdu. Erdoğan, ilgili bakanlık koordinasyonunda aile kurumunun korunması için yıl boyunca çok önemli çalışmalar yapacaklarına dair açıklamalarını hatırlattı.

"YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ"

"2025 yılı aile yılı kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

14 - 28 Mayıs sürecinde milletimize söz verdiğimiz fonu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Fondan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

"3 ÇOCUK ÇAĞRIMIZI TEKRARLIYORUZ"

"Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

2001 yılında doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür. Yıllık nüfus artış hızımız 2023'te binde 1,1'e gerilemiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10'un üzerine çıkmıştır. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybediyor. Gerekli önemleri almaz, politikaları uygulamazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Karşımıza dikilen bu tehlikesi 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekmek için en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık. Nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim. En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz.

"AİLE VAZGEÇİLMEZ ÖNEME SAHİP"

Anayasamızın 41'inci maddesinde zikredildiği gibi aile toplumun temelidir. Aile bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Asırlar ötesinden süzülüp gelen değerlerimizin bugüne ulaşmasında aile daima hayati rol oynamıştır. Aile kurumu milli manevi değerlerin muhafazasında bizler için vazgeçilmez öneme sahiptir. Aile kurumu etrafında şekillenen toplumsal bilincin yüksek olduğu dönemlerde devletin de milletin de güçlü olduğunu görürüz. Aile yapımızı korumak, tahkim etmek ve bizden sonraki kuşaklara zengin miras bırakmak hepimizin görevidir. Aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerektiği de açıktır. Temel ne kadar sağlam atılırsa bina da o kadar kuvvetli ve dayanıklı olur.

"TUHAF ZAMANLARDA YAŞIYORUZ"

Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde güzel ahlakla yetişmeleri son derece mühimdir. Kelimenin tam anlamıyla, tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşıyor. Dijital platformlarda yer bulan dizi, yayınlar, içerikler kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere neden oluyor. Israrlı bir şekilde servis edilen bu içerikler başta cinsiyetsizleşme politikaları olmak üzere LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor.LGBT'nin koç başı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir. Kişisel tercih denilerek meşrulaştırılmak istenilen anomali faşizanlığa dönüşmüştür. İş dünyasından medyaya, sinema sektöründen spora kadar hemen her alanda daha nobran bir gerçekçilikle karşı karşıyayız.

İlk evlenecek olanlara faizsiz kredi verilecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Senin vereceğin iyilikten hayır mı gelir hocam geç onu

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Haber Yorumlarıvatandaş:

iktidar partisindeki vekillerin kaçında üç ve üzeri çocuğu olan var acaba?

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Haber YorumlarıWalter white:

Faizsiz kredi vermek şimdi iyi bişeymi ? Büyük ihtimalle kimse geri ödeyemeyecek ve sizden iki katı kadar faiziyle geri alacaklar. Bunlar sizi uyutmak için masallar. Açın ğözünüzü. Onlar lüks ve şatafat içinde yaşarken siz Bu sefilleştirmeyi yaşamak zorunda değilsiniz.

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Haber YorumlarıCengiz:

Bunu hangi parayla ödeyecekler o. Çocuğu

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Haber YorumlarıAbdullah Bayraktar:

2024 ü DE EMEKLİ YILI İLAN ETMİŞİNİZ GELİNEN NOKTA MALUM ;) AYRICA ÇALIŞAN VE DUL KADINLARA DERHAL DEVLET DESTEĞİNİ KESİN YOKSA EVLİLERDE BOŞANACAK DURUM İYİYE GİTMİYOR:((

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