İklim Değişikliği Hibe Programı'nın açılış toplantısı gerçekleşti

BOLU Belediyesi tarafından, Bolu ve Düzce tarımına önemli katkılar sunması hedefiyle Düzce Üniversitesi'nin akademik ve teknik desteğiyle yürütülecek 'Bolu GreenCycle Projesi'nin açılış toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi.

Bolu Belediyesi, Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında 700 bin avro hibe almaya hak kazandı. İklime duyarlı, düşük karbonlu ve kaynak verimli kentsel hizmet yaklaşımını esas alan proje ile Bolu'da kompost tesisi kurulacak.

Proje kapsamında Düzce'de bir otelde açılış toplantısı düzenlendi. Programa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcisi, Düzce Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden akademisyenler, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

'YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUMUZ BİR PROJEYDİ'

Üç bölümden oluşan programın ilk bölümünde konuşan Başkan Özcan, proje kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özcan, "Bu proje öteden beri takip ettiğimiz, yıllardır hayalini kurduğumuz bir projeydi. Bunu nasıl gerçeğe dönüştürürüz derken bugün startını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Projenin detaylarına değinen Özcan, kompost üretiminin bölge tarımına sağlayacağı katkılara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Atıkların kompost haline getirilmesi tarımımıza çok önemli katkı sağlayacak. Bölgemiz için örnek bir proje olacak. Proje tamamlandıktan sonra kapasite artışlarıyla bunu daha da geliştirmek, bölgemize ve tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz."

'AMACIMIZ BOLU'DAKİ TARIMSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLAMAK'

Üretilen kompostun kullanımına ilişkin bilgi veren Özcan, "İlk etapta üretilen kompostu Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde değerlendireceğiz. Ayrıca Ziraat Odası aracılığıyla çiftçilerimiz ve köylülerimizle paylaşacağız. Amacımız Bolu'daki tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak. Düzce bizim kardeş şehrimiz. Kapasite artışlarının ardından Düzce Ziraat Odası ve diğer paydaşlarla da kompostu paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

PROJEDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Projeye katkı sunanlara teşekkür eden Özcan, "Bu projenin yazılmasında ve kabulünde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Bolu ve Düzce için örnek bir proje olur" dedi.

Programın devamında panel bölümüne geçildi. Panelde akademisyenler proje kapsamındaki çalışmalar hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Pınar Sevim Elibol, 'Bolu'nun Döngüsel Ekonomi Ekosistemi: İklim Dirençli Şehirler için Akıllı ve Katılımcı Bir Model' başlıklı sunumunda projenin genel çerçevesini, AB ve ulusal politika öncelikleriyle uyumunu ve paydaş yönetimini anlattı.

Doç. Dr. Emrah Yılmaz, 'Dijital İzlemeden İklim Hedeflerine: EcoTrack Platformu ve LCA ile Etki Yönetimi' başlıklı sunumunda sensör teknolojileri, rota optimizasyonu ve karbon ayak izi ölçümüne ilişkin bilgiler paylaştı.

Doç. Dr. Çağlar Akçay ise 'Laboratuvardan Sahaya: Bolu'nun Atık Karakterizasyonu ve Yüksek Verimli Kompost Teknolojileri' başlıklı sunumunda atık analizi, kompost reçeteleri ve çiftçiler için tarımsal verimlilik potansiyeline değindi.

Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde moderatör Doç. Dr. Pınar Sevim Elibol, katılımcıların teknik ve uygulamaya yönelik sorularını yanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı