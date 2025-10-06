"İkiz Dönüşüm Buluşmaları" İzmir'de gerçekleştirildi

İş Bankası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) işbirliğiyle başlatılan "OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları"nın üçüncüsü İzmir'de gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini geliştirerek sürdürülebilirliği merkeze alan üretim modellerine geçiş yapabilmesi, işletmeler kadar ülke ekonomisinin uzun vadeli kalkınması ve rekabet gücünün korunması açısından da önem taşıyor.

İş Bankası bu yaklaşımla geçen yıl OSBÜK ile bir protokol imzalayarak, dijital ve yeşil dönüşümün ülke genelindeki organize sanayi bölgelerine (OSB) yayılmasını desteklemek amacıyla "OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları"nı başlattı.

Konya ve Gaziantep'in ardından bu defa İzmir'de KOBİ'ler dijital ve yeşil dönüşüm gündemiyle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında "Dönüşüm Zamanı: Yeşil ve Dijital Gelecek" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz ve ChefSeasons Üst Yöneticisi (CEO) Burak Hucuptan, KOBİ'lerin dönüşüm süreçlerindeki kazanımları, karşılaştıkları zorluklar, finansman kaynakları ve regülasyonlara uyum başlıklarında değerlendirmelerini paylaştı.

"İzmir üretimin dönüşümünde stratejik öneme sahip"

Açıklamada etkinlikte yaptığı açılış konuşmasına yer verilen İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, İzmir'in yaklaşık 24 milyar dolara varan ihracatı ve güçlü lojistik ağıyla Türkiye'nin üretim ve ticaret merkezi olduğunu, kurulu rüzgar enerjisi gücünün yüzde 20'sinin İzmir'de bulunduğunu belirtti.

Kurtuluş, İzmir'in üretimin dönüşümünde stratejik bir öneme sahip olduğuna vurguladı.

İş Bankasının kuruluş amaçları arasında "sürdürülebilir ekonomik kalkınma modelinin kurulması"nın da yer aldığına işaret eden Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Bankamızın 2. yüzyılında bu amacı 'sürdürülebilir ekonomik kalkınma modelinin güçlenerek devamının sağlanması' olarak geleceğe taşıyoruz. Bu yaklaşımla 'OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları'nı gerçekleştiriyor, '100 KOBİ'nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu' gibi sanayimize güç katacak projeleri hayata geçiriyoruz. Geçen yıl başlattığımız, farklı sektörlerden 100 KOBİ'nin dönüşüm yolculuğunda yanında olduğumuz projeyi okyanusa atılan ilk taş olarak görüyor, takip edildiğinde hızlı bir dönüşüme katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. 100 KOBİ, çarpan etkisiyle binlere milyonlara dönüşebilir. Çünkü ihtiyacımız olan tam da bu hız. Bizden sonra finans sektöründeki birçok oyuncunun 'Biz de varız' demesinden, sonuçta kazananın KOBİ'ler ve OSB'deki sanayicilerimiz olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Bu projeyle uluslararası geçerliliği olan bir rapor oluşturarak Türk sanayisine armağan etmek üzere çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Kurtuluş, "Projemizde yer alan 100 KOBİ'nin karlılıklarında yüzde 10-15 aralığında bir artış olduğunu mutlulukla gözlemledik. Ama bundan da önemlisi, bu KOBİ'lerimiz mevcut sektörlerinde öncü kabul ediliyor ve takip ediliyorlar." ifadesini kullandı.

Çarpan etkisiyle bu dönüşümün daha da büyüdüğünü vurgulayan Kurtuluş, bu projelerinin ardından, OSB'lerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin dönüşümleri için OSBÜK'le güçlerini birleştirdiklerini ve geçen yıl haziran ayında protokol imzaladıklarını anımsattı.

Protokol kapsamında OSB'lerde faaliyet gösteren sanayicilerin ikiz dönüşüm yatırımları için oluşturduklarını finansman paketiyle yaklaşık 2 bin 500 KOBİ'ye ulaştıklarını vurgulayan Kurtuluş, yaklaşık 35 milyar lira finansman sağladıklarını aktardı.

"İkiz Dönüşüm Buluşmaları, OSB'lerimize rehber oluyor"

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Ünlütürk ise OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları'nın organize sanayi bölgelerine önemli bilgiler kazandıran ve sanayi sektörüne dönüşüm noktasında rehber bir program olduğunu belirtti.

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğini paylaşan Ünlütürk, güçlü ve dinamik yapısı ile organize sanayi bölgelerinin ülke sanayisine kritik katkılar vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Ünlütürk, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)'nun OSB'lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine ve İkiz Dönüşüm alanındaki çalışmalarına da destek olduğunu kaydetti.

Organize sanayi bölgelerinin hem yeşil hem de dijital dönüşüme öncülük edecek çalışmalara imza attığını vurgulayan Ünlütürk, "OSB'lerimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarından atık su geri kazanım tesislerine, yeşil altyapı yatırımlarından karbon ayak izi takiplerine, Yeşil OSB sertifikasından Sıfır Atık Uygulamalarına kadar çevreci üretime önemli yatırımlar yapıyor. Güvenlikten enerji yönetimine, verimlilik takiplerinden AR-GE ve Tasarım Merkezlerine, akıllı aydınlatmalardan makine parklarına kadar uçtan uca dijitalleşen OSB'lerimiz, Cumhuriyetin ilk yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da ülkemizi geleceğe taşımaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Ünlütürk ayrıca, programın İzmir'de düzenlenmesinden ve programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.