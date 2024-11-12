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Kredi imkanlarının azlığı vatandaşları ikinci ele yönlendirdi

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış ve yüksek kredi faizleri, vatandaşları ikinci el otomobile yönlendiriyor. Galericiler, takas yöntemiyle yapılan alımların artacağını vurgularken, kredi faizlerinin düşmesi durumunda piyasanın canlanacağını belirtiyor.

İkinci el ve sıfır otomobil arasındaki yüksek fiyat farkı vatandaşı ikinci el otomobile yöneltti. Sıfır araçlara düzenli zam gelirken, krediye ulaşım ise zorlaştı. İkinci el otomobilde ise bu durum tam tersi. Vatandaş elindeki aracın üzerine bir miktar para vererek takasla araç alımı yapabiliyor.

PİYASA UZUN SÜRE DURGUNDU

İkinci el otomobil piyasasındaki yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki yüksek fiyat farkı vatandaşı ikinci el otomobile yöneltti. Sıfır araçlarda düzenli şekilde artış yaşanırken, kredilerin yüksek olmasından kaynaklı alımlar geriledi. İkinci elde ise vatandaş genelde elinde olan aracını takasla üzerine bir miktar para vererek alım yapabiliyor. Galericiler ise ikinci elde yaşanan bu hareketliliği kredilerin cazip hale gelmesi ile birlikte daha da artacağını söyledi.

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı

"İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINA HAREKETLİLİK GELDİ"

İkinci el otomobil piyasasının canlandığını belirten galerici Yavuz Çiftçi, "Bunun sebebinin sıfır otomobil ve ikinci el otomobil arasında olan makastan kaynaklanıyor. Kredi faizlerinin yüksek olması vatandaşları artık sıfır araç yerine ikinci el otomobile yöneltti. İkinci elde fiyatlar ortalama 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. Vatandaş genelde kendi aracını getiriyor üzerine 200-300 bin TL verip yeni araç alıyorlar. Bu durum o yüzden el otomobil almada cazip geliyor. Krediye ulaşmak çok zor artık. Bu durum ikinci el otomobil fiyatlarını arttıracağını düşünmüyorum. Eskisi gibi o suni artışlar olmayacaktır. Vatandaşların acele edeceği bir durum yok, galericilerde araç var. Sıfır araçlara düzenli bir şekilde zam geliyor fakat ikinci el araçlara yaklaşık 1 yıldır aynı fiyatlara satılıyor" şeklinde konuştu.

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı

"FAİZLER DÜŞERSE İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKAR"

Çiftçi, "Kredi faizleri önümüzdeki dönemde cazip hale gelirse ikinci el otomobil piyasasının önündeki engeller kalkacaktır. Fiyatlar gene sabit kalır. Devletimiz bu işin ehli olmayan kişilerden alıp ehli olan kişilerin yapabileceği kararlar aldı. O yüzden bu işi artık ehli olan kişiler yapıyor" dedi.

Kredi imkanlarının azlığı vatandaşları ikinci ele yönlendirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHurifade:

Sırf galericiler ve emlakçılar para kazanmasın diye inmesin faizler

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

evi barkı olmayıp gerekmediği halde varını yoğunu bu durduğu yerde masraf açan dört tekerli tenekelere yatıranın aklından şüphe etmek gerekir

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıPole star:

Faizler düşerse bu sefer araba fiyatları uçuşa geçer

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSer_hat:

Doğru 500 bin verip 1990-2000 arası araba alıyorlar. 4 sene önce kimsenin yüzüne bakmadığı araba 500 bin olmuş..

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıvatandaş:

galericiler piyasayı şişiriyor. buna esnaflık diyorlar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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