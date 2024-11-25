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Kanada'da iki aylık vergi tatili ilan edilmesi sebebiyle birçok ürün vergisiz satışa sunuldu

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Kanada hükümeti 14 Aralık-14 Şubat tarihleri arasında vergi tatili ilan etti. Vergi tatili süresince vatandaşların market, kitap, çocuk giyimi, alkol ya da hediyelik eşya gibi alışverişlerinden vergi alınmayacak.

Kanada, 14 Aralık – 14 Şubat tarihleri arasında belirli ürünlerde vergi tatili ilan etti. Restoran yemeklerinden çocuk kıyafetlerine, oyuncaklardan kitaplara kadar birçok üründe federal vergiler sıfırlandı.

TÜM ÜLKEDE GEÇERLİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, federal satış vergisinde geçici muafiyet ve 18 milyondan fazla Kanadalıya tek seferlik 250 dolarlık iade içeren 6,3 milyar Kanada doları (4,5 milyar ABD doları) bir ekonomik paketi duyurdu.

Plan, bu yılın başlarında Trudeau'nun hükümetiyle iktidar paylaşımı anlaşmasından çekilen muhalefet partisi Yeni Demokrat Parti'nin desteğine sahip. Vergi ve iade paketiyle ilgili anlaşma, hükümetin parlamentodaki istikrarını artırarak erken seçim olasılığını azaltıyor.

Önlemler ayrıca, Muhafazakar Parti rakiplerinin çok gerisinde kalan Trudeau'nun Liberal Partisi'ne desteği yeniden sağlamayı amaçlıyor.

Kamuoyu yoklamaları, yaşam maliyeti endişelerinin ve konut maliyetlerinin başbakanın popülaritesini düşürdüğünü gösteriyor.

Trudeau "Hükümetimiz fiyatları belirleyemez, ancak Kanadalıların, özellikle de çalışan Kanadalıların ceplerine daha fazla para koyabiliriz", ifadelerine yer verdi.

BAZI ÜRÜNLERE VERGİ MUAFİYETİ GELDİ

Hükumetin 14 Aralık'tan başlayarak 15 Şubat'a kadar çeşitli kalemlerdeki federal mal ve hizmet vergisini, kaldıracağını duyurdu. Buna paket servis yemekleri, restoran faturaları, atıştırmalıklar, alkol, çocuk kıyafetleri ve oyuncakları, kitaplar, gazeteler, bulmacalar ve Noel ağaçları vergiden muaf tutulacak harcamalara dahil olacak.

HÜKÜMET BÜTÇESİNDE AÇIK

Paket, federal hazineye maliyeti konusunda soruları gündeme getirecek. Kanada'nın bütçe gözlemcisi, Trudeau hükumetinin kendi kendine koyduğu mali sınırları aştığı konusunda uyardı. Parlamento Bütçe Görevlisi Yves Giroux, federal hükümetin 2023-24'te 46,8 milyar Kanada doları (33,5 milyar dolar) açık vereceğini tahmin ediyor.

Maliye Bakanı Chrystia Freeland Nisan bütçesinde 40 milyar Kanada doları açık öngörmüştü. Hükümet henüz geçen mali yıldan kesin rakamlarını yayınlamadı.

Kanada'da iki aylık vergi tatili ilan edilmesi sebebiyle birçok ürün vergisiz satışa sunuldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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