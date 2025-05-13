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İİT İSEDAK 41. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

İİT İSEDAK 41. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti
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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41. İzleme Komitesi Toplantısı, Ankara'da başladı. Toplantıda Filistin davasına destek vurgulanarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları kınandı ve ekonomik işbirliğini artıracak projeler ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41. İzleme Komitesi Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Rıdvan Ağaoğlu'nun başkanlık ettiği İİT İSEDAK 41. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara'da başladı.

Toplantıya, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Brunei, Gambiya, Senegal, Kuveyt, Endonezya, Nijerya ve Filistin katılıyor.

İsrail'e kınama

İSEDAK'a üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalara ilişkin son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, İslam ülkelerinin Filistin davasında birlikte hareket etmesinin önemi vurgulanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Filistin'in siyasi bütünlüğüne kavuşmadan bölgede gerçek anlamda barış ve huzurun sağlanamayacağına dikkat çekilen toplantıda, İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü insanlık dışı vahşetin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Toplantıda ayrıca Filistin'e gerekli ekonomik desteklerin sağlanmasının öneminin altı çizilerek, İİT Üyesi Ülkelere bu konuda gerekli her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri çağrısında bulunuldu.

İslam ülkeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve dayanışmayı artırmak için projeler geliştiriliyor

Açıklamaya göre, İSEDAK Kudüs Programı kapsamında, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı himayesinde girişimcilik, istihdam, mikro finans, turizm ve KOBİ'lerin geliştirilmesi alanlarında bugüne kadar 20 proje tamamlandı. Bu yıl da 8 proje uygulanıyor. Komite toplantısında bu projelerin somut çıktıları da ele alındı.

Toplantı kapsamında "İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)" de ele alındı. Toplantıda, gelecek dönemde TPS-OIC kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Bu konuda alınacak tavsiye kararları, 41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'na sunulacak.

Öte yandan, İslam ülkeleri arasında ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümü noktasında önemli bir adres olması hedeflenen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı İİT Tahkim Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Toplantıda üye ülkeler, merkezin sunduğu hizmetlerden daha fazla yararlanmaya ve gelecek süreçte yürütülecek çalışmalara aktif katılım sağlamaya davet edildi.

Bugüne kadar 56 İslam ülkesinin faydalandığı İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması kapsamında 2013-2024 yılları arasında 157 proje başarıyla tamamlanırken, bu yıl 23 proje uygulandı. Toplantıda bu projelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi ve Bakanlar Toplantısı'na sunulmak üzere tavsiye kararları alındı.

Toplantı, yarın yapılacak kapanış oturumuyla sona erecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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