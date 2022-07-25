İhraçlık kayısı hasadı başladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde ihraçlık kayısı hasadı başladı, hasatta 25 bin tonluk rekolte hedefleniyor.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Gürün Tepecik köyünde 200 dönümlük kayısı bahçesini gezerek kayısı hasadına eşlik etti. Vali Şimşek, bu yılın kayısı hasadıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'dan bilgi aldı.

Gürün'de üretilen kayısı hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Gürün toplam kayısı üretimi Yaklaşık 25 bin ton yaş olarak üretiliyor. Tepecik köyünde ise yaklaşık 18000 ton yaş kayısı üretimi yapılıyor. Kuru kayısı yaş kayısının dörtte bir oranına düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kayısı üretiminde Gürün ilçesinin Türkiye'de ilk 10 arasında yer aldığına vurgu yapan Vali Şimşek; "Gürün ilçesi Tepecik köyündeyiz. Bilindiği üzere Gürün ilçemiz mikro klima özelliği taşıyan ve bu anlamda da meyve üretiminin yaygın olduğu bir ilçemiz. Özellikle de bu bölgemizde kayısı üretimi yoğun olarak yapılıyor. Yaklaşık 15 bin dekar alanda 300 bin kayısı ağacında yaklaşık 6 bin ton kayısı üretimi gerçekleştiriliyor yılda ve bu ürünün çoğunluğu yurt dışına ihraç ediliyor. Bu bölgemiz kayısı üretimi bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alıyor. Amacımız Gürün kayısısının marka değerini yükseltmek, üretimini daha da teşvik etmektir. Biz de bugün hem kayısı hasadına katıldık hem de üreticilerimize bol kazançlar diledik. İnşallah bu bölgemiz kayısı üretiminde bir marka haline gelecek." dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi