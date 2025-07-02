İhracatta Tarihi Seviye: 267 Milyar Dolar

İhracatta Tarihi Seviye: 267 Milyar Dolar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatın 267 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İhracatın geçen yıla göre yüzde 8 arttığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatın 267 milyar dolarla tarihi en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 267 milyar dolarla tarihi en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra küresel ticarette yaşanan belirsizlik ve zorlu koşullara rağmen yüksek katma değeri, inovasyonu ve rekabetçiliği odağına alan ihracat politikalarımız sayesinde 2025 yılının ilk yarısında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artmıştır. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.