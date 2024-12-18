İhracatın yıldızı çiğ köfte oldu!

Dün akşam TİM İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen törene Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İHBİR Başkanı Haluk Okutur ve Komagene Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir katıldı. Bu ihracatı gerçekleştiren çiğ köfte markası Komagene'ye "İhracat Öncüsü Ödülü" verildi.

Törende konuşan Komagene Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir,

Markalarının 3200 şubesiyle Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası olduğunu başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok noktasına çiğ köfte ihraç ettiklerini söyledi.

ÇİĞ KÖFTE ARTIK GLOBAL BİR LEZZET!

Tekdemir, "Komagene'nin ihracatta böyle bir sıçrama yapması; hem çiğ köfte sektörünün uluslararası arenada kabul gördüğünü gösteriyor hem de Türk markalarının global pazarda yükselen değerini kanıtlıyor. Mesela Avrupa'da dönerden sonra en çok bilinen ve tercih edilen lezzet çiğ köftemiz. Öyle ki lezzetiyle çiğ köftemiz Avrupa damaklarını fethetmeye devam ediyor." Dedi.

Markalarının bu başarısının, hem yerel lezzetlerin dünyaya tanıtılmasında hem de ekonomik büyümeye katkıda önemli bir adım olduğunu söyleyen Tekdemir, "Komagene olarak, geleneksel Türk lezzetlerini modern yorumlarla dünya mutfağına kazandırmayı misyon edindik. İhracattaki bu başarı, yalnızca bizim değil, aynı zamanda Türkiye'nin global gastronomi arenasındaki yükselişinin bir göstergesi. Bu gururu tüm Türkiye ile paylaşıyoruz." Şeklinde konuştu.

YERLİ ÜRETİCİ İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ!

Komagene olarak, yalnızca lezzet değil, aynı zamanda değer üretmeyi de hedeflediklerini vurgulayan Tekdemir, şunları söyledi: "Yerel üreticilerimizden temin ettiğimiz ürünlerle hem kaliteyi garantiliyor hem de Türk tarımını destekliyoruz. Bu iş modelimizle, tüketicilerimizin sofrasına sadece lezzet değil, aynı zamanda emeğin ve dayanışmanın gücünü taşıyoruz.Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerle el ele veren markamız, geleneksel lezzetleri dünya sofralarına taşırken yerel ekonomiyi ve kültürü de güçlendirmeye devam ediyoruz."

Komagene'nin girişimcilik hayali kuran bireyler için geliştirdiği mikro iş modeli ile yeni bir fırsatlar sunduğunu, 'düşük yatırım maliyetleri ve yüksek kazanç potansiyeli' ile hem küçük çaplı işletmelere hem de bireysel girişimcilere iş sahibi olmanın kapılarını araladığını belirten Tekdemir, ayrıca bin kişilik kadromuzla, 3200 bayimiz ve bu bayilerde çalışanlarımızla yaklaşık 15 bine yakın da istihdam yarattıklarını sözlerine ekledi.