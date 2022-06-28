İhracat yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada ihracat verileriyle ilgili dikkat çeken rakamlar paylaştı. Bakan Nebati, "Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ek bütçe görüşmelerinde konuştu. Dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılara değinen Bakan Nebati, ihracat verilerine ilişkin detayları da kamuoyu ile paylaştı.
Bakan Nebati konuşmasına şu ifadeleri kullandı: "Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz. 2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti.
Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır."
Turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyeye oldukça yaklaştığını belirten Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur."