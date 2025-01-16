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İhracat Hedefi: 2024'te 280 Milyar Dolar

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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla serbest ticaret anlaşmalarına önem verilmesi gerektiğini belirtti. 2024 hedefi olarak 280 milyar dolar ihracat öngörülüyor ve özellikle otomotiv, çelik ve savunma sanayi sektörlerinin katkıları vurgulandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl ve 2026 için serbest ticaret anlaşmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda Avrupa sıkıntılı, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu'dan çok daha fazla pay almamız gerekiyor." dedi.

Gültepe, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları İzmir" programında Egeli ihracatçılarla buluştu.

Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına çıkarmak istediklerini vurgulayan Gültepe, yeni yıldaki çalışmalarını, planlarını ve stratejilerini bu hedef doğrultusunda yaptıklarını ifade etti.

Gültepe, 2024'te rekabetçilikle ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydederek, "Yine de 2024'te yüzde 2,5 artışla, 262 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attık. Küresel ihracattaki payımız yüzde 1,08'e çıktı. Yüzde 2,5'lik artışta özellikle otomotiv, çelik ve savunma sanayi gibi sektörlerin katkısı var. Mal ihracatı yapan 26 sektörümüzden 13'ü arttı, 13'ü eksi yazdı. Hizmet ihracatımız, son dönemde artı yazıp cari açığa en fazla destek veren sektörlerimizin başında geliyor. Bu yılı da inşallah hedefin üzerinde bir rakamla tamamlayacağız." diye konuştu.

Bu yıla 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını dile getiren Gültepe, şöyle devam etti:

"Yani bu yıl ihracatımızı yaklaşık yüzde 7 artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline, ihracatçımızın gücüne baktığımızda daha fazlasını da yapabiliriz ama yakın bölgelerdeki dinamikleri de savaşları da unutmamak lazım. İhracatımızın yaklaşık yüzde 45'ini yaptığımız Avrupa'da talep düşüklüklerini de hesaba katmak lazım. Komşumuz Suriye'deki savaş sona erdi ve inşallah orada istikrarlı bir döneme girince oradaki ihracat potansiyeli artar. ABD'de Trump'ın ikinci dönemi ve 'Türkiye'mize artı yazar.' diye beklenti var."

"Finansmana ulaşmada problem yok"

Gültepe, 2025'te kur ile enflasyonun paralel şekilde gitmesini dileyerek, ihracat hedefini yakalayabilmek için sanayinin biraz daha ön plana çıkması gerektiğini kaydetti.

Üretim ve ihracatın sürdürebilir olmasının önemine işaret eden Gültepe, "Türkiye'de şu anda üretim enflasyonu yok, tüketim enflasyonu var. Tüketim enflasyonunun da etkileri, üretim tarafına yansıyor. Son dönemlerde bir finans problemi vardı ama finans problemlerinin çoğunu aştık. Finansmana ulaşmada bir problem yok. En büyük problemimiz, faizlerin yüksek olması. En azından faiz indirimi başladı." dedi.

Gültepe, ihracatı artırmak için çalışmalara yoğun şekilde devam edeceklerinin altını çizerek, "Bu yıl ve gelecek yıl için bakanlıklarla serbest ticaret anlaşmalarına daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Şu anda Avrupa sıkıntılı, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu'dan çok daha fazla pay almamız gerekiyor. İhracatımızı bu yıl 280 milyar dolara, daha sonra 300 milyar dolara çıkarmak için Avrupa pazarımızı koruyarak diğer pazarlardan pay almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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