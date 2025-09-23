İHKİB İkiz Dönüşüm Projeleriyle AB'den 37 Milyon Avro Hibe Desteği Aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB), ikiz dönüşüm için hazırladığı tüm projelerle Avrupa Birliği'nden (AB) bugüne kadar 37 milyon avro hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

İHKİB iştiraki Ekoteks'in "Tekstilde Yeşil Gelecek Vizyonu: İklim Dostu Çözümler ve Dijitalleşme" temasıyla 17'ncisini düzenlediği Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu'nda, bürokratlar, küresel markaların temsilcileri ve akademisyenler, yeşil ve dijital dönüşümü önceleyen ikiz dönüşümü ele alacak.

TİM Başkanı Gültepe, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm konusuna önem verdiklerini belirterek, özellikle tekstil ve hazır giyimin önünde ikiz dönüşümden başka bir yol görünmediğini ifade etti.

Gültepe, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 42'sini, hazır giyim ihracatının yüzde 60'ını, tekstil ihracatının ise yaklaşık yüzde 40'ını AB ülkelerine yaptıklarını söyledi.

AB pazarından sadece tekstil ve hazır giyimin değil birçok sektörün pay alması için ikiz dönüşümün önemine dikkati çeken Gültepe, "Hazır giyim ve tekstil, sanayileşmede ve ihracatta olduğu gibi ikiz dönüşümde de ilklere imza atıyor. İHKİB olarak bakanlıklarımızla, AB ile işbirlikleri yapıyor, projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Gültepe, projelere ilişkin şunları ifade etti:

"AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen METAMORPHOSİS Projemizi şubatta tamamladık. METAMORPHOSİS Projemiz ile hazır giyimde tasarımdan üretime tüm aşamaların dijital dönüşümüne odaklandık. Projenin ana üssü konumundaki Dijital Dönüşüm Merkezini sektörün hizmetine sunduk. İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezinin artık geniş bir hizmet ve danışmanlık portföyü bulunuyor. Merkezimiz, firmalarımızın dijital dönüşüm desteklerinden yararlanmasına aracılık ediyor. Ayrıca Dijital Olgunluk Analizi hizmeti sunuyor. Bu noktada merkezimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini de vurgulamalıyım."

AB'den destek almaya hak kazanan bir diğer projenin MİDAS olduğunu belirten Gültepe, projenin Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Programı kapsamında desteklendiğini dile getirdi.

Gültepe, KOBİ ölçeğindeki firmaların ikiz dönüşümüne odaklandıkları bu projeyi alanlarında uzman 10 konsorsiyum ortağıyla yürüttüklerini ifade ederek, "Projeyle birlikte üreticilerimizle pilot ikiz dönüşüm uygulamaları gerçekleştireceğiz. Yine Avrupa Birliği destekli bir diğer projemizle karbon ayak izinin takibi ve azaltılmasına odaklanacağız. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız bu projeyi, TİM ve tekstil birliği gibi paydaşlarla yürüteceğiz." dedi.

İHKİB'in ikiz dönüşüm için hazırladığı tüm projelerle AB'den bugüne kadar 37 milyon avro hibe desteği almaya hak kazandıklarını bildiren Mustafa Gültepe, söz konusu destekleri moda endüstrisini geliştirmek, dijital ve yeşil üretim kapasitesini artırmak, markalı üretime geçişi hızlandırmak için kullandıklarını söyledi.

"İkiz dönüşüm, Türk moda endüstrisi için hayati öneme sahip"

Ekoteks Genel Müdürü Nida Arslanbay da ikiz dönüşümün Türk moda endüstrisi için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, sektörün hem sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmeye hem de küresel rekabet gücünü artırmaya odaklandıklarını ifade etti.

Ürünün güvenliğinin ve kalite standartlarının korunmasının hem tüketicilerin hem de ihracatın sürdürülebilirliği için kritik önemde olduğunu dile getiren Arslanbay, "Ekoteks olarak 1998 yılından bu yana güvenilirlik, tarafsızlık ve kalite ilkeleriyle sektörümüze hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Arslanbay, bu etkinlikte ikiz dönüşüm ekseninde daha sürdürülebilir, daha dijital ve aynı zamanda piyasa gözetiminde daha güçlü bir tekstil geleceği için fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Sempozyum, çeşitli oturumların ardından sona erecek.