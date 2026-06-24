Iğdır'da binlerce tonluk sarı altın hasadı başladı

Iğdır'da "sarı altın" olarak adlandırılan tescilli kayısı hasadına başlandı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, ürünleri iç ve dış pazara göndermek için yoğun mesai harcıyor.

Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, kentin önemli tarım ürünleri arasında yer alan ve "sarı altın" olarak adlandırılan kayısının hasadına başlandı. Kent genelindeki bahçelerde sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta üreticiler, olgunlaşan kayısıları dalından topluyor. Iğdır'da en fazla yetiştirilen kayısı çeşitleri arasında şalak, teberze ve ordubat yer alıyor. Toplanan kayısılar başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzurum olmak üzere birçok il ve ilçeye gönderilirken, Rusya, Ukrayna, Nahçıvan ve Bakü pazarlarına da sevk ediliyor. Kent ekonomisine önemli katkı sağlayan kayısının hasadının önümüzdeki günlerde yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Kayısı üreticilerinden Aydın Mergen bu yıl ürünün mevsim kaynaklı az olduğunu söyleyerek, "Malı toplayıp depoculara satıyoruz. Hasat döneminde Bitlis, Şırnak ve Diyarbakır gibi illerden işçi getiriyoruz. Bölgedeki iş gücü yetersiz kaldığı için dışarıdan gelen işçilerle çalışıyoruz. Bu yıl ürün seyrek olduğu için verim düşük. Örneğin bahçede 10 ton ürün beklerken 3-5 ton civarında ürün alabiliyoruz. Üretici açısından maliyetler yüksek. Ürünü dalında satın alıyoruz, işçilik giderlerini de eklediğimizde kar marjı oldukça düşüyor" dedi.

Kooperatif talebi

Ürünlerinin düşük fiyattan satıldığını söyleyen Mergen kooperatif istediklerini söyleyerek, "Kayısı üreticileri için bir kooperatif kurulmasını istiyoruz. Böyle bir yapı olursa hem üretici hem tüccar hem de vatandaş daha fazla fayda görür. Bu yıl ürünün seyrek olmasının en önemli nedeni çiçeklenme döneminde yaşanan yağışlar oldu. Yağmur nedeniyle yeterli tozlanma gerçekleşmediği için ağaçlarda meyve tutumu düşük kaldı. Burada çalışan işçilerin çoğu yıllardır birlikte çalıştığımız kişiler. Sabah 05.00'te işe başlıyor, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Kayısı üretimi hasatla sınırlı değil. Mart ayından itibaren gübreleme, ilaçlama ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Normalde hasat her yıl haziran ayının 9-10'u gibi başlarken, bu yıl yağışlı hava ve iklim şartları nedeniyle yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı" diye konuştu.

Tüccar Hasan Ali kuz ise kayısı için tam bir fiyat tabanın oluşmadığını belirterek, "Yaklaşık 14 yıldır Iğdır'da kayısı ticareti yapıyorum. Bu yıl kayısının hem kalitesi hem de rekoltesi oldukça iyi. Ancak ilkbaharda yaşanan soğuk hava nedeniyle bazı üreticiler ürün kaybı yaşadı. Iğdır kayısısını yurt içi ve yurt dışı pazarlarına ulaştırıyoruz. Kayısılarımızın iriliği ve kalitesi dikkat çekiyor. Fiyatların üretici ve tüccarı memnun edecek seviyelerde oluşmasını bekliyoruz. Piyasanın, firmalardan gelecek talebe göre şekilleneceğini düşünüyorum. Benim tahminim fiyatların kg başına 80-85 lira bandında oluşacağı yönünde. Ürünlerimiz başta Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan olmak üzere çeşitli ülkelere, ayrıca Türkiye'nin birçok ilindeki marketlere gönderiliyor. Hijyenik ortamda paketlenen kayısılar sevk ediliyor. Iğdır kayısısı dayanıklı bir ürün olup soğuk hava depolarında 20-25 gün muhafaza edilebiliyor ve gönderildiği noktalara yaklaşık 6-7 gün içerisinde ulaşıyor" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı