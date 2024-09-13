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Iğdır'da 50 Bin Tonluk Hububat Siloları Açılışa Hazırlanıyor

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Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden olan Iğdır'da, çiftçiye katma değer sağlaması için yapılan 50 bin tonluk hububat siloları açılışa hazırlanıyor. Hububat üreten çiftçiler, yeterli depolama alanı olmadığı için ürünlerini hasat zamanlarında kente başka şehirlerden gelen tüccarlara değerinin yaklaşık yüzde 25 altına satmak zorunda kalabiliyor. Bu durumun önüne geçilmesi için şubat ayında yapımına başlanan lisanslı depoculuk tesisinin, eylül ayı içinde hazır hale getirilerek bu yıl çiftçilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden olan Iğdır'da, çiftçiye katma değer sağlaması için yapılan 50 bin tonluk hububat siloları açılışa hazırlanıyor.

Coğrafi yapısı ve iklim şartları sayesinde birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği kentte, 100 bin tonun üzerinde de hububat üretimi gerçekleşiyor.

Hububat üreten çiftçiler, yeterli depolama alanı olmadığı için ürünlerini hasat zamanlarında kente başka şehirlerden gelen tüccarlara değerinin yaklaşık yüzde 25 altına satmak zorunda kalabiliyor.

Bu durumun önüne geçilmesi için şubat ayında yapımına başlanan lisanslı depoculuk tesisinin, eylül ayı içinde hazır hale getirilerek bu yıl çiftçilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

"Lisanslı depoculuk sistemi, üreticimize katma değer sağlayacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Iğdır'da başta kayısı olmak üzere birçok ürünün üretildiğini söyledi.

Bakanlık olarak üreticinin yanında olduklarını belirten Tingiş, "Buğday üretimimiz 60 bin, dane mısır 50 bin ton civarındadır. Bununla beraber baklagiller ve arpa üretimimiz yaklaşık 10 bin ton civarındadır. İlimizin ihtiyacını karşılayacak olan bu lisanslı depoculuk sistemi, üreticimize katma değer sağlayacak. İlerleyen günlerde üreticimizin hizmetinde olacaktır." dedi.

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı da kentteki hububat üreticisinin en büyük sorununun depolama olduğunu, bunun da yakında çözüm kavuşacağını anlattı.

Silonun kente sağlayacağı değere işaret eden Bağrı, "Iğdır bir tarım bölgesidir. Özellikle ürünlerin değerine satılmasında en önemli faktör, depolanması ve uzak pazarlara taşınmasını sağlamaktır. Bu yapılan lisanslı depolamacılık bölgenin hububatının değerine satılmasına, uluslararası bir sıfat kazanmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla tarım ürünlerinin değerlenmesini ve üretimin devamını sağlayacaktır." diye konuştu.

"Iğdır'ın toplam hasadının yarısı kadar bir kapasitemiz var"

İşletmenin sorumlu müdürü Gönenç Eşiyok da geçmiş hasat dönemlerinde arz yığılması olduğu için çiftçinin hububatının hızlı bir şekilde değer kaybettiğini söyledi.

Çiftçinin ürününü peşin satabilmek için olmaz fiyatlarda tüccarlara vermek zorunda kalabildiğini anlatan Eşiyok, durumun çiftçiler tarafından AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz'e aktarıldığını, Alagöz'ün de Iğdır Valisi Ercan Turan ile yaptığı görüşme üzerine Organize Sanayi Bölgesinde depolama yapılma kararı alınarak hayata geçirildiğini kaydetti.

Eşiyok, "Milletvekilimiz de çare olarak hızlı bir şekilde 50 bin tonluk depo yapıp, çiftçinin malının yerde kalmaması için böyle bir girişimde bulunmamızı istedi. Iğdır'ın toplam hasadının yarısı kadar bir kapasitemiz var. 8 silomuz, yaş mal depolarımız ve mısır kurutma tesisimiz var. Laboratuvar analizleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Ekonomi

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