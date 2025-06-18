İGA İstanbul Havalimanı, dünya çapında bağlantı merkezi lideri oldu

İGA İstanbul Havalimanı, dünya çapında bağlantı merkezi lideri oldu
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ACI EUROPE'un 2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'na göre, İGA İstanbul Havalimanı, Frankfurt'u geride bırakarak dünya çapında bağlantı merkezi sıralamasında birinci oldu. Havalimanı, doğrudan bağlantılarında da Avrupa'da lider konumunu sürdürüyor.

ACI EUROPE tarafından yayınlanan '2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'na göre, İGA İstanbul Havalimanı küresel çapta 'Bağlantı Merkezi Sıralaması'nda Frankfurt'u geride bırakarak dünya lideri konumuna yerleşti. Aynı zamanda, İGA İstanbul Havalimanı, 'Doğrudan Bağlantı' alanında 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da Avrupa'nın 'En Yüksek Hava Bağlantısına Sahip Havalimanı' oldu.

Stratejik konumu ve güçlü operasyonel kapasitesiyle küresel havacılığın merkezi konumundaki İGA İstanbul Havalimanı, havalimanı bağlantısını ölçmek ve sıralamak için kullanılan, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) en kapsamlı endeksi '2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'nda birinciliğe yükseldi. 2019'a kıyasla küresel aktarma merkezi bağlantılarını yüzde 59 oranında artıran İGA, uzun yıllar listenin zirvesinde yer alan Frankfurt Havalimanı'nı geride bırakarak ilk sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla Dallas Fort Worth ve Frankfurt takip etti; Frankfurt, 2019'dan bu yana küresel bağlantılarında yüzde 21 oranında bir daralma yaşıyor.

SEO Amsterdam Economics tarafından geliştirilen bağlantı endekslerine dayanan raporda, İGA'nın bu etkileyici yükselişinin, THY'nin güçlü küresel ağı, İstanbul'un stratejik coğrafi konumu, geniş kapasite imkanları ve Türkiye'nin destekleyici havacılık politikalarının birleşiminin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca; İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa genelinde 'Doğrudan Bağlantı' kategorisinde 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da lider olduğu belirtildi. 2019 yılına göre, doğrudan bağlantılarını yüzde 13 artıran Havalimanı, pandemi öncesinde beşinci sıradayken; bugün, Avrupa'nın en çok doğrudan bağlantıya sahip havalimanı konumunda.

Sonuçları değerlendiren İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen şunları söyledi:

"Genişleyen uçuş ağımız, stratejik lokasyonumuz ve yolcularımıza sunduğumuz yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla İstanbul, artık küresel havacılığın merkezinde. Ulaştığımız bu liderlik, sadece bizim için değil, ülkemiz ve bölgemiz için de büyük bir gurur kaynağı. ACI Europe verileri, İGA İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye için değil, küresel havacılık için stratejik bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hem doğrudan hem aktarmalı uçuşlarda gösterdiği güçlü performans ile havalimanımız, küresel havayolu ağı içinde kritik bir köprü işlevi görmeye devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı olarak, pandemi sonrası dönemde hızla değişen havacılık dinamiklerine hızlı ve vizyoner bir yaklaşımla adapte olduk. Stratejik yatırımlarımız, yolcu deneyimini odağına alan hizmet anlayışımız ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde İstanbul'u küresel bir aktarma merkezi haline getirdik. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve yolcularımıza mükemmel bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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