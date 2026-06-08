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IEA: Temiz enerji dönüşümünde toplumsal katılım belirleyici olacak

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasında finansman ve teknolojinin yanı sıra toplumsal katılım, davranış değişikliği ve sosyal adalet politikalarının da belirleyici olduğunu açıkladı. Raporda, 55 uygulama örneği incelenerek politika, toplum ve sektörler alanında eş zamanlı adımlar önerildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasında finansman ve teknoloji kadar toplumsal katılım, davranış değişikliği ve sosyal adalet politikalarının da belirleyici rol oynadığını bildirdi.

IEA, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle hazırladığı "Temiz Enerjiye Erişimi ve Benimsenmesini Genişletmek İçin En İyi Uygulamalar" raporu, temiz enerji dönüşümünün başarısında toplumsal katılımın kritik rol oynadığını ortaya koydu.

Sürdürülebilir Yaşam Tarzları, Adalet ve Temiz Enerji Teknolojilerine Erişim Kampanyası kapsamında hazırlanan raporda, farklı ülkelerden 55 uygulama örneği incelenerek politika yapıcılara yönelik öneriler sıralandı.

Rapora göre, temiz enerji dönüşümü yalnızca teknolojik değişimlerle sınırlı değil, aynı zamanda davranışsal ve yapısal dönüşümleri de kapsıyor. Bu kapsamda politika, toplum ve sektörler olmak üzere üç temel alanda eş zamanlı adımlar atılması gerekiyor.

Politika alanında teşvik mekanizmaları, düzenlemeler ve farkındalık kampanyalarının birlikte uygulanması önerilirken, toplum boyutunda eğitim faaliyetleri, yerel toplulukların karar alma süreçlerine katılımı ve kadınlarla gençlerin enerji sektöründeki rolünün artırılması öne çıktı.

Raporda, sektörel dönüşüm kapsamında ise küresel karbon emisyonlarının önemli bölümünden sorumlu olan binalar, ulaşım ve ev aletleri sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılmasının önemine işaret edildi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalara da yer verilen raporda, Hindistan'ın "Mission LiFE" programının sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik ettiği belirtilerek, 10 milyon haneye çatı tipi güneş paneli kurulmasını hedefleyen "PM Surya Ghar" programının enerjiye erişimi artırdığı kaydedildi.

Çin'in ise pilot şehir uygulamalarıyla ulaşımda elektrifikasyonu yaygınlaştırdığı ve enerji verimliliği standartlarını güçlendirdiği aktarılan raporda, ülkedeki enerji etiketi sisteminin son 20 yılda 4,28 trilyon kilovatsaatten fazla elektrik tasarrufu sağladığı belirtildi.

Enerji dönüşümünün sosyal boyutuna da değinilen raporda, Avrupa Birliği'nin 2026-2032 döneminde uygulanacak Sosyal İklim Fonu'nun enerji yoksulluğundan etkilenen haneler ile küçük işletmelere destek sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Raporda, dünya genelinde yaklaşık 750 milyon kişinin elektriğe erişiminin bulunmadığı, 2 milyardan fazla kişinin ise temiz pişirme teknolojilerinden yararlanamadığı belirtildi. Bu kapsamda özellikle Afrika'da temiz enerjiye erişimin artırılmasına yönelik çalışmaların önem kazandığı vurgulandı.

IEA raporunda, temiz enerji dönüşümünün iklim hedeflerine ulaşılmasının yanı sıra enerji maliyetlerinin azaltılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ekonomik fırsatların artırılması açısından da önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
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