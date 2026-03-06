Haberler

IEA Başkanı Birol'dan "petrol stokları gerektiğinde kullanılır" açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, stratejik petrol stoklarının piyasaya sürülmesinin önemli bir etkisi olabileceğini belirtti. Birol, mevcut problemlerin üretimden değil, taşımadan kaynaklandığını vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, stratejik petrol stoklarını piyasaya sürmenin "bazuka etkisi" yaratabilecek güçlü bir müdahale olduğunu belirterek, bu seçeneği doğru zamanda kullanmak için beklediklerini ifade etti.

Birol, Brüksel temasları kapsamında Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası gündemde en önemli konunun Orta Doğu'daki savaş olduğunu anımsatan Birol, "Şu anda Orta Doğu'da savaşa dahil olan ülkeler, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve tabii ki İran'a baktığımız zaman bunların toplam dünya petrol üretimindeki payı 3'te 1'e yakın. Yani 30 milyon varillik günlük üretime sahip bir bölge." dedi.

Birol, petrol piyasalarında en büyük sorunun üretim olmadığına, mevcut petrolün boğazlardan geçememesi olduğuna işaret ederek, "Yani sorun petrolün olmaması değil, taşınamaması. Bu önemli. Dünyada çok fazla petrol var. Petrolün yokluğu, diye bir sorun yok. Geçmişte mesela petrol krizi olduğu zaman, petrol yoktu. Burada öyle değil. Burada lojistik bir sorunla karşı karşıyayız. Yoksa üretimden gelen bir sorunla karşı karşıya değiliz." dedi.

Bölgeye enerji açısından en fazla bağımlılığın Asya ülkelerinde olduğunu anlatan Birol, sorunun çözülmesi için birçok bölge ülkesinin çeşitli alternatifler üretmeye çalıştığını ifade etti.

Birol, "Uluslararası Enerji Ajansı'nın çok yüksek petrol stokları var. Bu petrol stokları doğal afetler veya politik bir gerilim olduğu zaman gerektiğinde piyasalara verip, piyasaların rahatlamasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şu an için IEA'da petrol stoklarını kullanmaya yönelik bir karar olmadığını vurgulayan Birol, "Bütün opsiyonlar masada. Şu an itibariyle stokları piyasaya sürme konusunda bir kararımız yok." diye konuştu.

Birol, petrol ve doğal gaz fiyatlarının savaş öncesine kıyasla yükselmesine ilişkin, "Eğer siyasi veya askeri bir çözüm bulunursa bunların hepsi normal seviyelere girecek. Çünkü ortada esasında bir gaz ya da petrol sorunu yok. Ortadaki sorun o gazın oradan bu askeri saldırılardan gelememesinden kaynaklanıyor." dedi.

IEA'nın elindeki stokları ne zaman kullanmayı planladığına ilişkin bir soru üzerine Birol, şunları söyledi:

"Fiyatlar 80 dolarlar civarında, daha da artabilir. Şu anda hala çok fazla petrol var. Suudi Arabistan'la görüştüm, onlar alternatif çözümler bulmaya çalışıyor. Büyük bir boru hattıyla petrolü başka bir yere getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın başka petrol üreticisi ülkelerinde ve dünyanın her tarafında depoları var. Onları şimdi piyasaya çıkartacaklar. Bütün bunlara bakacağız. Bunlardan bir çözüm çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye. Çünkü bizimkisi baya bir bazuka, yani onu zamanında kullanmak istiyorum. Onun için biraz da herhalde bekleyeceğiz."

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?