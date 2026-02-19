ICANN CEO'su, Türkiye ziyareti sırasında 2026'da alan adlarının genişleme fırsatlarına dikkat çekti

İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN) Başkanı ve CEO'su Kurtis Lindqvist, Türkiye'ye geldi. ICANN CEO'su Lindqvist, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile de bir araya gelerek Türkiye'nin 2026 Turu'na ne kadar hazır olduğu ve ICANN'in alan adı ile IP adreslerinin koordinasyonundaki rolünü ele aldı.

Küresel internet topluluğu 2026'da gerçekleştirilecek yeni alan adı genişleme turuna hazırlanırken, İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN) Başkanı ve CEO'su Kurtis Lindqvist, Türkiye'ye geldi. Ziyaret kapsamında, yeni üst düzey alan adlarının Türkiye'deki işletmeler, kurumlar ve internet paydaşları için doğuracağı fırsatlar ele alınması hedefleniyor.

Yeni Genel Üst Düzey Alan Adları (gTLD) Programı 2026 Turu ile kuruluşlara .com ve .org gibi bilindik alan adları dışında yeni bir alan adı uzantısına başvurabilmeleri hedefleniyor. Bu yeni alan adları markaları, şehirleri, sektörleri veya toplulukları temsil edebilecek. Yeni turun, Türkiye için önemli fırsatlar sunacağı aktarılırken, Türkiye'deki şirketlerin marka tanınırlıkları güçlenecek. Endüstri grupları ve kurumlar kendi sektör kimlikleriyle bağlantılı alan adları geliştirebilecek.

İstanbul'da paydaşlarla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Lindqvist; iş dünyası, akademi, sivil topluluk, hükümet ve teknik topluluktan temsilcilerle bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye'deki paydaşların 2026 Turu'na nasıl hazırlanabileceğini ve bu katılımın ülke ekonomisi için önemi gibi konular görüşüldü. Görüşmeler; Alan Adı Sistemi'nin işletildiği daha geniş politika ortamının yanı sıra internet güvenliği, sürekliliği ve dayanıklılığı gibi konular etrafında da şekillendi.

Lindqvist, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile de bir araya gelerek Türkiye'nin 2026 Turu'na ne kadar hazır olduğu ve ICANN'in alan adı ile IP adreslerinin koordinasyonundaki rolünü ele aldı. Görüşme, ulusal bakış açılarının küresel teknik koordinasyon süreçlerinde dikkate alınırken aynı zamanda istikrarlı ve küresel ölçekte birlikte çalışabilir bir internetin sürdürülmesine odaklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı