İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı projesi için 200 milyon avro dış borçlanma talebini oy birliğiyle kabul etti. Projenin genel fiziki ilerlemesinde yüzde 75 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

İBB, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı için 200 milyon avro dış borçlanma talebini kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı projesi için 200 milyon avro dış borçlanma talebi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı projesi için dış borçlanma talebinde bulundu.

Müdürlük tarafından meclise gönderilen yazıda, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı projesi için bugüne kadar Deutsche Bank'tan 110 milyon avro ve eurobond tahvil ihracı ile 60 milyon avro olmak üzere toplam 170 milyon avro finansman sağlandığı kaydedildi.

Metro hattı projesinin genel fiziki ilerlemesinde yüzde 75 seviyesine ulaşıldığı, 1. etapta tüm tünel açma makinası (TBM), ana hat tünel, istasyon kazı ve betonarme imalatlarının tamamlandığı, istasyon ince ve elektromekanik imalatlarla hat üst yapısı imalatlarının devam ettiği belirtilen yazıda, projenin 2. etabında ise istasyon kazı imalatlarının tamamlandığı, betonarme imalatlarıyla ana hat, TBM tünel imalatları ve tünel kalıcı kaplama imalatlarının devam ettiği vurgulandı.

Projenin devamı için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu belirtilen yazıda, "Projenin tamamlanabilmesi amacıyla artan maliyetler gerekçesiyle ilave olunan 75 milyon avro ile birlikte toplamda 200 milyon avro + KDV + sigorta primi tutarında dış borçlanma yapılabilmesi hususu için işbu yazımızın belediye meclisine takdimini arz ederim." ifadeleri kullanıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülen dış borçlanma talebi, Meclis'te yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.