RIO DE Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Willie Walsh, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimlerin ve yüksek enerji maliyetlerinin havayolu sektörünün karlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Körfez havayollarının bölgedeki istikrarın yeniden tesis edilmesiyle güçlü konumlarını geri kazanacak." dedi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi (WATS) kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Walsh, bölgedeki operasyonel aksaklıklar ve yükselen petrol fiyatlarının sektör üzerinde önemli maliyetler oluşturduğunu söyledi.

Walsh, Körfez bölgesinin küresel hava taşımacılığı kapasitesinde kritik bir paya sahip olduğuna dikkat çekti.

Körfez ülkelerinin küresel toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 9,5'ini, uluslararası kapasitenin ise yüzde 14,5 ila 15'ini oluşturduğunu belirten Walsh, "Mevcut uçak arzı sıkıntıları nedeniyle bu kapasitenin diğer bölgelerdeki havayolları tarafından kolayca ikame edilemeyecek." diye konuştu.

"Bölgede istikrar sağlandığında Körfez havayolları eski konumlarını yeniden kazanacaktır"

Avrupa ve Asya'daki bazı şirketlerin sınırlı ölçüde kapasite sağlayabileceğini dile getiren Walsh, "Ancak mevcut uçak yetersizliği dikkate alındığında bunun tam anlamıyla telafi edilmesi oldukça zor. Bu nedenle yaşanan durumun yapısal değil, geçici bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bölgede istikrar sağlandığında Körfez havayolları eski konumlarını yeniden kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

IATA Genel Direktörü Walsh, havacılık operasyonlarını aksatan girişimlere karşı daha kararlı önlemler alınması gerektiğini de belirterek, operasyonel güvenliği ve düzeni bozabilecek her türlü müdahalenin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Walsh, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimlerin ve yüksek enerji maliyetlerinin havayolu sektörünün karlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu, körfez havayollarının bölgedeki istikrarın yeniden tesis edilmesiyle güçlü konumlarını geri kazanacağını dile getirdi.

Bugün sektörde görülen en önemli darboğazlardan biri motor ve yedek parça tedariki olduğunun altını çizen Walsh, "Sorun yalnızca yeni uçaklarla sınırlı değil. Yakın zamanda teslim edilen bazı uçaklar bile motor değişimi ve parça beklemek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Yalnızca yeni uçak teslimatlarında değil, kısa süre önce filoya katılan uçaklarda da motor değişimi ve parça bekleme sorunlarının yaşandığının altını çizen Walsh, "Bu durum havayollarının yakıt ve kiralama maliyetlerini artırıyor. Aynı zamanda operasyonel aksamalara neden oluyor. Sektörün önümüzdeki dönemde de önemli bir mali baskıyla karşı karşıya kalacak." dedi.

Walsh, tedarik zincirindeki sorunlarda kısmi iyileşmeler görülse de bunların sektör üzerindeki finansal yükü ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini belirterek, havacılık endüstrisinin gelecek yıl da ciddi maliyet baskılarıyla mücadele etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.