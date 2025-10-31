Haberler

Hyundai, Güney Kore'de Hidrojen Yakıt Hücresi Üretim Tesisi Kuruyor

Güncelleme:
Hyundai, Güney Kore'nin Ulsan kentinde hidrojen yakıt hücresi üretim tesisi için temel atma töreni gerçekleştirdi. Tesis, yıllık 30 bin yakıt hücresi ünitesi üretim kapasitesine sahip olacak ve 2027'de tamamlanması planlanıyor. Bu yatırım, Hyundai'nin hidrojen teknolojisinde liderlik hedefini destekleyecek.

Hyundai, Güney Kore'nin Ulsan kentinde hidrojen yakıt hücresi üretim tesisi kurmak üzere temel atma töreni gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hidrojenli SUV modeli NEXO'nun yanı sıra kamyon, ekskavatör, gemi, traktör ve forklift gibi araçların da sergilendiği törende katılımcılar, Hyundai'nin çok nesilli yakıt hücresi teknolojileri ve elektrolizör sistemlerini inceleme fırsatı buldu.

Tören kapsamında, Hyundai Motor Grubu ile Güney Koreli otobüs üreticisi KGM Commercial arasında yakıt hücresi tedarikine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, tesisin Kore'nin hidrojen ekosisteminde üstleneceği kritik rolü yeniden ortaya koydu.

Yıllık 30 bin adet yakıt hücresi ünitesi ve PEM elektrolizör üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 2027'de tamamlanması planlanıyor. Yaklaşık 675 milyon dolar değerindeki yatırım, daha önce içten yanmalı motor şanzımanlarının üretildiği 43 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek.

Yeni tesis, Hyundai Motor Grubu'nun "Hydrogen for Humanity" anlamına gelen HTWO markası altında faaliyet gösterecek. Yatırım, şirketin hidrojen teknolojisinde küresel liderlik hedefini desteklerken, Güney Kore'nin enerji dönüşümündeki rolünü de pekiştirmeyi amaçlıyor.

İki temel ürün, hidrojen stratejisini destekleyecek

Tesis, yeni nesil hidrojen yakıt hücresi ve PEM elektrolizör olarak iki ana ürüne odaklanıyor. Geliştirilen yeni yakıt hücresi, mevcut modellere göre daha yüksek güç çıkışı ve dayanıklılık sunarken, maliyet açısından da rekabetçi olacak şekilde tasarlandı.

İlk kez Kore'de üretilecek olan PEM (polimer elektrolit membran) elektrolizörler ise sudan karbon salımı olmadan yüksek saflıkta hidrojen elde edilmesini sağlayacak. Hyundai, yaklaşık 30 yıllık yakıt hücresi geliştirme tecrübesi sayesinde bu elektrolizörlerin bileşenlerinde yüzde 90'a kadar yerelleştirme sağladı.

Şirket, şubatta tamamladığı 1 megavat kapasiteli konteyner tipi sistemle günde 300 kilogramdan fazla hidrojen üretiyor. Ayrıca Jeju Adası'nda 5 megavat sınıfında büyük ölçekli bir proje geliştirilerek yeşil hidrojen ekosistemi kurulması hedefleniyor.

Şirket tarafında ileri üretim platformu olarak konumlandırılan tesiste, robotik teknolojilerle iş gücü yükünün azaltılması, operasyonel verimliliğin artırılması ve gelişmiş izleme sistemleriyle çalışan güvenliğinin önceliklendirilmesi hedefleniyor.

Tesisin üreteceği yakıt hücreleri, binek otomobiller, ağır ticari araçlar, otobüsler, iş makineleri ve deniz taşıtları gibi farklı alanlarda kullanılacak şekilde optimize edilecek. Hyundai Motor Grubu, hidrojen değer zincirinin tamamına yönelik çözümler geliştirerek kamu kurumları, küresel şirketler ve araştırma kuruluşlarıyla işbirlikleri yürütüyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
