Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikaları arasında yapılan görüşmede, hükümetin son zam teklifini sundu. Buna göre, memurlara 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7 zam teklifi geldi. Ayrıca bir önceki görüşmede sunulan bin TL taban aylığı artışı da tekrarlandı.

BAKAN IŞIKHAN, MEMUR SENDİKALARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikaları ile son zam teklifini görüşmek için bir araya geldi. Hükümetin, önceki teklifine ek olarak "taban aylığa 1000 TL zam" önerisinde bulunurken, memur ve memur emeklileri bu toplantıda sunulacak yeni teklifi merakla beklemeye başladı.

HÜKÜMETTEN MEMURLARA YENİ ZAM TEKLİFİ

Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu. Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için 4 zam teklifinde bulundu. Bir önceki görüşmede sunulan bin TL taban aylığı artışı da tekrarlandı.

MEMURLAR EYLEME BAŞLADI

Memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam tekliflerine karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen ve KESK'in de aralarında bulunduğu konfederasyonların öncülüğünde, memurlar taleplerini meydanlara taşıdı. Memurlar iş bırakınca kamu daireleri boş kaldı.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

  • 2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,
  • 2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,
  • Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,
  • Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

İLK TEKLİF YÜZDE 10 VE YÜZDE 6 OLDU

Hükümetin ilk zam teklifi 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 şeklinde olmuştu. 2027'nin her iki altı ayı için ise yüzde 4 oranında artış teklif edilmişti.

ARA MÜZAKERE SONRASI EK TEKLİF

Cuma günü gerçekleştirilen ara müzakere sonucunda taban aylığa 1000 liralık artış yönünde yeni bir teklif gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SÜREÇ 31 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar ise bağlayıcı olacak.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Yorumlar (59)

Haber Yorumlarımehmet:

ben 22 bine çalışıyorum ve hiç bir hakkımda olmuyor. bu nasıl iş. torpil bulupta memur olmak varmış.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme300
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

yada beynin olacaktı kpss çalışıp atanacaktın. tabi okumanda lazım.

yanıt232
yanıt40
Haber YorumlarıFurkan Teke:

22 bine çalışıyorsan hiçbir vasfın yoktur be kardeş. Ayrıca her memurluk torpille olmuyor, mesela doktor, öğretmen gibi memurluklarda göreve başlamak için asla torpil işlemez

yanıt129
yanıt17
Haber Yorumlarıasam asa:

Ne torpili ne yillarca kpss dirsek curutmesi 16 yillik memurum bizim zamanimizda isletme sirlamasina simdi hukuk siralamasi geliyor. Cefayi biz cektik sen cekme. Gir bi devlete is yapan firmaya sonra secimde kadroya gecer zammi kaparsin

yanıt63
yanıt3
Haber Yorumlarıpusatalfa:

senin gibiler torpil bulup memur değil işçi oldu kaptı son zamla voleyi vurdu. yanlış yerdesin kanka

yanıt63
yanıt5
Haber YorumlarıSer_hat:

Behery mankafa oğlum torpille mi memur olunuyor

yanıt24
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bu yanlış mantık evet senin aldığında az ama bunun için herkesin de az almasını düşünemezsin bu mantıkla bir çözüm bulunmöaz

yanıt24
yanıt0
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Senide batiran iktidar baskas8 degil ki

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Sana bu cocuk harcligini maas diye reva gorenler8n arkasinda gidende sizsiniz ayik insanalr bunlarin ne oldugunu biliyorda konusuyor niye dinlemiyorsunuz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Durmak yok yola devam... Memur-sen kimin tarafından olduğu belli hakem kurulu dediğin akapenin atadığı zatlar.. e ne olacak memura geçmiş olsun... Bu yıl kira zam oranı 43 memura verilen 11 vallahi yuhhhh.

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
